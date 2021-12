Kaksi kaupunginosaa yhdistävä Erkkilän silta uusitaan Tampereella, tuttu kaarimainen ulkomuoto voi jäädä historiaan – näin alue muuttuu

Tampereen henkilöratapihan uudistamisen myötä kaupungissa on edessä useita isoja siltaremontteja. Yksi niistä on Erkkilän sillan rakentaminen uusiksi. Samalla remontoidaan myös Erkkilänkatua.

Henkilöratapihahanke tuo isoja siltatöitä Tampereen ytimeen. Erkkilän silta on vuorossa lähivuosina.

Tampereen Jussinkylän ja Tammelan kaupunginosat yhdistävä, junaradan ylittävä Erkkilän silta rakennetaan uusiksi. Remontti on yksi Tampereen henkilö­ratapiha­hankkeeseen liittyvistä mittavista siltatöistä.

”Erkkilän sillan alikulkukorkeus ei ole tällä hetkellä henkilö­ratapiha­hankkeen vaatimusten mukainen. Siksi siltaa on nostettava”, kertoo liikenneinsinööri Timo Seimelä Tampereen kaupungilta.

”Käytännössä tämä tarkoittaa sillan uusimista. Samalla siltaan liittyvä Erkkilänkatu uusitaan.”

Erkkilän sillan ja Erkkilänkadun remontin kustannus­arvio on noin 2 miljoonaa euroa.

Ulkonäkö muuttuu

Erkkilän silta on nykyisellään näyttävä kaarisilta. Uusimisen myötä sillan ulkonäkö muuttuu.

”Koska siltaa joudutaan nostamaan, paikalle ei todennäköisesti tule nykyisenkaltaista kaarisiltaa vaan matalan profiilin perinteisempi palkkisilta”, katusuunnittelusta vastaavan Afry oy:n projektipäällikkö Jarmo Niemi kertoo.

”Sillan suunnittelu on vielä kesken. Jatkamaan päästään, kun kaupungin ja Väyläviraston välille on saatu solmittua sopimus hankkeesta eli todennäköisesti vuoden­vaihteen jälkeen. Nyt sillasta on tehty vasta luonnoksia.”

Haastetta suunnitteluun tuo sillan sovittaminen Tuomiokirkon puolella olevien rakennusten, eli Schreckin talon ja Technopoliksen, oviaukkoihin, kun siltaa korotetaan 0,5–1 metrillä.

Jalkakäytävät ja pyörätie jäävät sillalla mahdollisesti ajorataa alemmaksi. Niissä on ohuemmat rakenteet.

Erkkilän sillan kupeessa sijaistevat perinteikäs Schreckin talo (oikealla) ja Juhannuskylän koulu (vasemmalla).

Pyöräily helpottuu

Tampereen kaupunki on asettanut nähtäville katusuunnitelma­ehdotuksen Erkkilänkadun ja Erkkilän sillan muutoksista. Siitä on mahdollista jättää muistutuksia 14. tammikuuta asti.

Tulevan remontin yhteydessä halutaan helpottaa jalankulkua ja pyöräilyä Erkkilänkadulla. ”Erkkilänkadun pohjoisreunaan esitetään eroteltua jalkakäytävää ja pyörätietä. Nykyisellään pyöräily tapahtuu Erkkilänkadulla ajoradalla”, Timo Seimelä kertoo.

Sillalla ajorataa hieman kavennetaan, jotta erotellulle väylälle saadaan tilaa kadun pohjoispuolelle. Eteläreuna jää pelkästään jalankulkijoille, mikä parantaa jalankulkijoiden tilannetta ja palvelee myös koululaisia. Erkkilänkadun eteläpuolella sijaitsee Juhannuskylän koulu.

Läpiajoliikenne rauhoittuu

Tavoitteena on myös autojen läpiajo­liikenteen rauhoittaminen kyseisellä katuosuudella.

”Huhtimäenkadun ja Erkkilänkadun risteykseen, josta koululaiset kulkevat, tulee korotettu risteys. Sillä pyritään vaikuttamaan ajonopeuksiin ja turvaamaan koulun kohdalla kadunylitys.”

Erkkilänkadun nopeusrajoitus on jatkossakin 40 kilometriä tunnissa.

Sillalla kulkee kaksi autokaistaa. Niille jää leveyttä hiukan alle seitsemän metriä. ”Ajorata on mitoitettu sen mukaan, että se soveltuu myös bussiliikenteelle.”

Erkkilänkadulla, ennen Peltokadun liittymää, oleva keskisaareke poistetaan. Peltokadun risteysalueella olevaa keskisaareketta lyhennetään ja käännetään. Näin helpotetaan bussien kulkemista.

Tammelan puolella Erkkilän siltaa sijaitsee Technopolis (rakennus vasemmalla).

Aikataulu vielä avoin

Erkkilän sillan uusiminen ja Erkkilänkadun katusaneerauksen toteuttaminen sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen vuosien 2022 ja 2023 alustaviin vuosi­suunnitelmiin.

”Tarkempaa aikataulua ei vielä ole. Vuoden 2022 vuosi­suunnitelma vahvistuu alkuvuodesta”, Seimelä mainitsee.

Tampereen henkilöratapihan uudistamisen myötä Tampereella on edessä muitakin isoja siltaremontteja. Ratapihan eteläpuolella uusitaan Viinikanojan ja Tampereen valtatien sillat.

Lisäksi uusiksi menee Itsenäisyydenkadun silta, eli tutummin tunneli, josta tulee osa uutta matkaterminaalia.