Tullikamarin Klubin ja Pakkahuoneen keikat peruttu, samoin päivähypyt – ”Viranomaisten viesti on, että älkää tehkö mitään”

Tapaninpäivänä on ollut tapana lähteä juhlimaan. Tänä vuonna tapanintanssit on kielletty koronarajoitusten takia, ja myös Tampereen Tullikamarilla on hiljaista.

Koronapassit ovat nyt hyllyllä, ja yleisötapahtumat on peruttu. Tullikamarin ohjelmapäällikkö Janne Laurila kuvattiin 17. marraskuuta, kun Tullikamari otti koronapassin käyttöön, kuten monet muutkin ravintolat Tampereella.