Tampereen Kalevantiellä kannattaa katsoa tarkoin liikennemerkit – aattona hautausmaan liepeillä määrättiin useita sakkoja

Osa pysäköintivirhemaksuista saattoi liittyä hautausmaakäynteihin. Kalevantien liikennemerkit muuttuvat väliaikaisesti jouluna.

Viime vuonna Tampereella Kalevankankaan hautausmaalle laitettiin joulun alla useita kahden tunnin kiekkopysäköinnistä kertovia liikennemerkkejä, jotta Kalevankankaan hautausmaan pysäköintiruuhka helpottaisi.

Viime vuoden jouluna useat autot päätyivät silti sakkopaikoille.

Tänäkin jouluna Kalevantien varressa oli liikennemerkkejä, joiden mukaan tien varteen saa pysäköidä korkeintaan kahdeksi tunniksi kiekolla. Auton saa pysäköidä ajoradalle, mutta ei jalkakäytävälle.

Jaettiinko Kalevankankaan hautausmaan liepeillä tänä aattona paljon sakkoja, Tampereen kaupungin vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki?

”Jouluaattona Kalevantiellä oli määrätty kahdeksan pysäköintivirhemaksua, jotka saattoivat liittyä hautausmaakäynteihin. Pysäköintivirhemaksujen syitä olivat muun muassa pysäköinti kielletty -liikennemerkin noudattamatta jättäminen ja se, että ajoneuvo on pysäköity osittain jalkakäytävälle tai pyörätielle.”

”Pääsääntöisesti keskitymme liikennettä vaarantaviin tai liikennettä haittaaviin pysäköinteihin. Ohessa voimme toki tehdä muutakin valvontaa.”

”Hautausmaiden pysäköintialueet pyrimme jättämään rauhaan, ellei erityistä tarvetta tai valvontapyyntöjä tule. Ajoneuvojen virhepysäköinnit aattona johtuvat usein tilan ahtaudesta: ajoneuvoja näkee esimerkiksi sellaisilla kevyen liikenteen väylillä, jonne niitä ei ole tarkoitettu.”

”Korona-ajan jouluna väkeä saattaa olla liikkeellä paljon, ja siksi kehotamme erityiseen varovaisuuteen vahinkojen välttämiseksi.”

Tampereella jaettiin jouluaattona kaikkiaan 23 pysäköintivirhemaksua, mikä on Huringin mielestä Tampereen kokoisessa kaupungissa hyvin vähän. Joulupäivänä iltapäiväkahden kieppeillä sakkoja oli määrätty kaikkiaan kymmenen.

Muutokset väliaikaisia

Tampereen kaupungin vastaavan pysäköinnintarkastajan varahenkilö Perttu Manka kertoo, että Kalevantien pysäköintirajoitukset ovat tänäkin jouluna väliaikaisia.

”Merkkejä on asetettu Kalevantien eteläreunalle Hautausmaankadun ja Salhojankadun, Kaupinkadun ja Takojankadun sekä Rastaanpolun ja Teerentien välisille katuosuuksille.”

”Näiden lisäksi on myös osuuksia, joilla pysäköinti on liikennemerkillä kielletty, sekä risteyksiä, suojateitä ja linja-autopysäkkejä ja kadun pohjoisreunalla myös väliaikainen taksiasema-alue, jotka hautausmaalla kävijän on syytä huomioida autopaikkaa etsiessään.”

Huomioi myös Kalevantien nopeusrajoitukset.

Manka muistuttaa, että samalla välillä on osuuksia, joissa pysäköinti on kokonaan kielletty ja osuuksia, joissa saa pysäköidä kiekolla.

”On suositeltavaa käydä itse tarkistamassa, minkälaiset liikennemerkit katuosuudella ajosuunnassa on, eikä luottaa siihen, että jo pysäköidyt autot ovat luvallisesti pysäköityjä.”

”Pysäköinti on sallittu vain ajoradalla, koska paikalla ei ole liikennemerkkejä, jotka sallisivat jalkakäytävälle tai pyörätielle pysäköinnin.”

Mankan mukaan myöskään liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella ei saa pysäköidä jalkakäytävälle, vaikka se pysäköinti kielletty -merkin vaikutusalueella onkin sallittua, jos pysäköinti voi tapahtua muuta liikennettä häiritsemättä.

Päivitetty 25. joulukuuta 2021 kello 15.03 tuoreet tiedot koko jouluaaton ja joulupäivän sakkomääristä.