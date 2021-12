Ruuhka yllätti Hervannassa: koronarokotteet loppuivat kesken – Kymmenien metrien jonosta käännytettiin ihmisiä pois

Hervannan pop up -rokotuspisteelle tuli enemmän kävijöitä kuin oli osattu varautua. Rokotteet loppuivat kesken, ja jonossa seisseet ihmiset jouduttiin käännyttämään pois.

Hervannan terveysaseman yhteydessä sijaitsevan pop up -rokotuspisteen ympäristö täyttyi jonottajista tiistaina 21. joulukuuta. Rokotteita oli tarkoitus antaa kello 9–14.30. Kello 12.40 kerrottiin, että rokotteet loppuivat kesken ja jäljelle jäänyt jono käännytettiin pois.

Aamulehden käydessä paikan päällä kello 11.45 jono oli useiden kymmenien metrien mittainen. Kolmatta rokotusannosta hakenut Hannu Hirsivuori oli jonottanut koronarokotukseen yli tunnin. ”Kyllähän täällä parissa tunnissa kylmä tulee, mutta tämä on ulkoilua samalla”, Hirsivuori toteaa.

Hannu Hirsivuori odotti omaa vuoroaan hyvässä tunnelmassa. Hän otti jonottamisen ulkoilun kannalta.

Hirsivuoren mukaan pop up -rokotus on hyvä mahdollisuus, mutta vanhoille ihmisille sopimaton. ”Heille tämä ei käy, kun on niin kylmää ja raskasta.”

Jonon hännillä olivat muun muassa Jenni Koskinen ja Aleksi Karisalo, jotka olivat ehtineet jonottaa noin kymmenen minuuttia. Molemmat tulivat Hervannan pop up -rokotuspisteelle hakemaan kolmatta rokotusannosta.

Jenni Koskisen ja Aleksi Karisalon mielestä pop up -rokotuksia voitaisi järjestää Tampereella useamminkin.

He päätyivät pop up -rokotuspisteelle, sillä vasta paikkakunnalle muuttaneina heillä oli ongelmia rokotusajan varaamisessa netin kautta. Koskisen ja Karisalon mielestä olisi hyvä, että pop up -rokotuksia järjestettäisiin Tampereella useammin. ”Näillä on aika paljon porukkaa. Rokotuspiste voisi olla hyvin vaikkapa pari-kolme kertaa viikossa”, Karisalo sanoo.

Jonon keskivaiheilla seisova Eero Rantanen oli jonottanut hieman alle tunnin. ”Kun on aikaa, niin voi odotellakin. Minulle on tärkeää saada kolmas rokote mahdollisimman aikaisin. Mieluummin odottelen yhden päivän ulkona kuin jonotan aikaa kuukausien päähän”, Rantanen sanoo.

Eero Rantanen sanoo odottavansa mieluummin päivän ulkona kuin useita kuukausia seuraavaa rokotusaikaa.

Rantanen ehdottaa, että pop up -rokotuspisteissä jonotusnumero voisi olla hyvä, ettei tarvitsisi odottaa pakkasessa. ”En tiedä tosin, onko se realistista. Rokottajia tarvitsisi myös olla enemmän, mutta mistä niitä saa”, Rantanen pohtii.