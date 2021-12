Tampereen joulurauha julistettiin tänä vuonna erikoisessa paikassa – lähetimme julistuksen suorana lähetyksenä

Tuomiorovasti Olli Hallikaisen elämässä on tänä jouluna muutakin mukavan jännittävää kuin osallistuminen Aamulehden suoraan jouluaaton lähetykseen. Hänestä tulee pian ukki. Hallikaisen terveiset lukijoille ovat lämmittävät ja lohdulliset. Suora lähetys on päättynyt. Tallenne lisätään juttuun myöhemmin.

Aamulehti

Joulurauha julistetaan Tampereella tänä vuonna niin erikoisessa paikassa, että se hakee vertaistaan. Aamulehden kaikille avoin suora lähetys alkaa jouluaattona kello 12 ja voit katsoa sen tästä jutusta.

Ohjelmassa on musiikkia ja tuomiorovasti Olli Hallikaisen lukema joulurauhan julistus. ”Toivon, että suora erikoislähetys tuo iloa ja toivoa kaupunkilaisille, sillä tänä jouluna tarvitsemme niitä aivan erityisesti.”

Pidetään yhteyttä

Hallikainen on pannut merkille koronapandemian kiihtymiseen liittyvän pettymyksen. ”Kun ehdimme syksyllä jo ajatella, että kyllä tästä yli ja ohi päästään.”

Nyt monet ovat väsymisen, kyllästymisen sekä myös ahdistuksen ja pelon sekaisissa mietteissä. ”Tulevaisuus näyttäytyy taas epävarmana. Näinä päivinä moni joutuu miettimään ihan jo sitäkin, miten joulun vietto voidaan järjestää.”

Jokainen meistä joutuu palauttamaan mieleensä pienestä iloitsemisen ja kiittämisen taidon, sillä se voi tuoda kaivattua valoa vaikeutuvan tilanteen keskelle. ”Onneksi jouluviikosta tuli raikkaan talvinen. Voi mennä ulos ja katsella matalalla taivaanrannassa matelevaa aurinkoa. Ajatella, että siellä se on, ja päivä alkaa taas pidentyä. Yhteys toisiin ihmisiin on nyt tärkeässä roolissa ja sitä kannustan vaalimaan kaikin tavoin. Jos ei voida tavata, pidetään yhteyttä etävälineiden avulla. Ei jätetä ketään yksin.”

Minän tilalle me

Koronapandemia on merkinnyt monelle pysähdystä, jossa joutuu käsittelemään tavallisessa arjessa taka-alalle jääviä tunteita. Ne liittyvät esimerkiksi kaikki voimat syövään työkuormaan, vakavaan sairastumiseen, luopumiseen ja kuolemaan tai näihin kaikkiin liittyvään huoleen ja pelkoon. Hallikaisen mielestä murheen keskellä voi etsiä toivoa ajatuksesta, että raskaiden kokemusten jälkeen voi avautua tilaa jollekin uudelle. Sitä ei juuri nyt jaksa edes ajatella, mutta sen voi nähdä myöhemmin.

Pandemia on nostanut esiin yhteisöllisyyden kaltaista hyvää. ”Korona on yhdistänyt ihmisiä, koska meillä on yhteinen vihollinen, jota vastaan kamppailemme. Olemme lähentyneet.”

”Elämä kannattelee. Meillä on toivoa, vaikka juuri nyt tuntuu, ettei millään pääse yli ja eteenpäin. Aina tulee uusi päivä.”

Mitä voi tehdä, jos haluaa pyytää väsymyksessään ja ahdistuksessaan ylhäältä apua, mutta rukoileminen tuntuu vieraalta ja vaikealta?

”Silloin voi vain huokaista ja puhua hiljaa mielessään kaiken sen, mikä tuottaa kuormaa, huolta ja murhetta. Sen jälkeen voi ajatella omissa mielikuvissa kaikkea sitä hyvää, jota elämässä on ja mistä voi kiittää. Niin synkkää ei ole koskaan, ettei löydy edes pientä kiitoksen aihetta. Juuri pienet asiat voivat nousta nyt hyvinkin merkittäviksi, ja ne antavat meille voimaa.”

Tervehdys lukijoille

Tuomiorovasti Hallikaisen oma joulu on täynnä odotusta ja kiitollisuutta, sillä vuodenvaihteen tienoilla on syntymässä ensimmäinen lapsenlapsi. ”Ajatus tuottaa oikein ihanaa jännitystä ukille ja mummille.”

Hallikainen lähettää Aamulehden lukijoille hyvän joulun toivotuksen seuraavin sanoin: ”Rauhallista joulua kaikille juuri sen elämän keskellä, missä kukin juuri nyt on. Olkoon se sitten pieni piiri, isompi joukko tai vaikka ihan yksin. Toivon, että me kaikki voimme aavistaa jotain joulun salaisuudesta ja että joulun rauha löytää sydämeen myös elämän risaisuuden keskellä.”