Liukkaus ruuhkautti Taysin päivystyksen Tampereella sunnuntaina: lähes 100 kaatumisvammoja saanutta Acutaan, useat tarvitsivat leikkaushoitoa

Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystyksessä oli tavallista enemmän käyntejä sunnuntaina. Käynneistä lähes sadan syynä oli kaatumisvamma.

Aamulehti

Liukastumisen aiheuttamat kaatumisvammat aiheuttivat sunnuntaina ruuhkaa Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) päivystyksessä Acutassa. Päivystyskäyntejä oli sunnuntaina yhteensä 323.

”Viikonloppuisin 250–260 käyntiä on aika tyypillinen, ja nekin päivät ovat jo tosi ruuhkaisia. Siihen vielä useampi kymmenen päälle, niin se selvästi tuntuu ja näkyy jonotusajoissa”, kertoo Acutan ylilääkäri Mikko Franssila.

Sunnuntain käynneistä vajaan sadan syynä oli Franssilan mukaan kaatumisvamma. Enimmäkseen liukastumiset aiheuttivat yläraajavammoja eli ranteen, olkapään ja kyynärpään vammoja. ”Oli siellä nilkkaakin ja pään lyömisiä, mutta vammat painottuivat yläraajavammoihin.”

Kaatumisvammoja saivat Franssilan mukaan kaiken ikäiset. Useampi potilas oli sellainen, jolla oli leikkaushoitoa vaativia vammoja.

Maanantaina Acutan tilanne on ollut lähempänä normaalia. Franssilan mukaan maanantaina on ollut yksittäisiä käyntejä kaatumisten takia, vaikka tiet ovat edelleen liukkaat. ”Todellakin on liukasta. Meinasin itsekin kaatua tänään. Täytyy olla tarkkana.”

Ilmatieteen laitoksen mukaan erittäin liukas keli on silloin, kun jään päälle sataa lunta tai vettä, ja jään päälle sulaa vesikerros. Myös liukkaaksi tamppaantunut lumi aiheuttaa liukkautta runsaan lumisateen jälkeen, kun lämpötila on ollut nollassa tai vähän pakkasella.