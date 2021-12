Partiolaisten joulupukeilla on jo yhtä kova kysyntä kuin ennen koronaa, viime joulu oli notkahdus – ”Maski on vähän haastava sen parran kanssa”

Kohta vietetään toista koronajoulua. Joulupukeilla on jo yhden jouluaaton verran kokemusta tartunnoilta suojautumisesta.

Aamulehti

Partiolippukunta Harjun Veikkojen joulupukkipalvelusta vastaava Samuli Vornanen kertoo, että joulupukkikeikkoja on nyt varattu saman verran kuin ennen koronaepidemiaa. Harjun Veikoilla on viisi pukkia, ja heiltä on tilattu 50 kotikäyntiä. Kaikki pukit ovat ottaneet koronarokotukset.

Viime jouluna oli koronan takia vähemmän tilauksia, vain nelisenkymmentä.

”Porukka ei halunnut ottaa pukkia kotiin, ja ne keikat tehtiin ulkona. Pukki jakoi lahjat pihalla tai kävi vain morjestamassa ovella”, Vornanen sanoo.

Vornasen mukaan tilaajilta ei ole tullut tänä vuonna yhtään kysymystä koronatoimista.

Harjun Veikkojen joulupukeilla ei ollut viime jouluna kasvomaskeja.

”Maski on vähän haastava sen parran kanssa. Jos sen laittaa parran päälle, niin se ei ole tiivis”, Vornanen sanoo.

Nyt Vornanen odottelee aluehallintoviraston suosituksia, ja aikoo ohjeistaa pukkeja toimimaan suositusten mukaan, kun hän jakaa pukeille roolivaatteet aaton aattona.

Partiolaisten joulupukkipalvelun Samuli Vornanen ja hänen siskonsa Alisa Vornanen jakoivat lahjoja länsitamperelaisissa kodeissa viime jouluna.

Harjun Veikkojen pukkien alue on Länsi-Tampereella. Itä-Tampereella taas kiertävät partiolippukunta Kalevan Karhujen pukit.

Kalevan Karhut tiedottavat verkkosivuillaan, että heidän joulupukkipalvelunsa pukki ottaa huomioon koronatilanteen. Tämä ”Karhutunturin joulupukki” pitää normaalia enemmän etäisyyttä, eikä ota ketään syliin. Yhteiskuviin pukin kanssa pääsee kuitenkin niin, että lapset voivat istua pukin edessä.

Partiolaiset keräävät joulupukkipalvelulla varoja partiopoikien toimintaan.