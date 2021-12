Tampereen Nokia-areena nauttii nyt kansainvälistä huomiota – Yhdysvaltalaislehti hehkuttaa: ”Maailman jännittävin uusi stadion”

Perinteikkään Architectural Digest -lehden mukaan Tampereen uusi Nokia-areena on stadionien joukossa poikkeuksellinen ja elävöittää Suomen kolmanneksi suurimman kaupungin.

Perinteikäs arkkitehtuuriin ja designiin keskittyvä yhdysvaltalaislehti Architectural Digest on tehnyt imartelevan jutun Tampereen Nokia-areenasta. Areenan virallisten avajaisten jälkeen julkaistussa jutussa areenaa kehutaan ”maailman jännittävimmäksi uudeksi stadioniksi”.

Nokia-areenan kirjoitetaan elävöittävän koko seutua, luovan upean uuden urbaanin naapuruston ja muotoilevan Suomen kolmanneksi suurimman kaupungin siluetin uuteen uskoon.

”Areenat ja stadionit sijaitsevat usein unohdetuissa paikoissa, mutta Tampereen uusi monikäyttöareena erottuu niin sijainnillaan kuin muotoilullaankin”, lehti kirjoittaa vapaasti suomennettuna.

Juttuun on haastateltu areenakokonaisuuden suunnittelutta yhdysvaltalaisarkkitehtiä Daniel Libeskindiä. New Yorkissa asuva Libeskind on ollut maailmankuulu jo ennen Nokia-areenaa. Hänen tunnetuimpia töitään on Berliinin Juutalaismuseo.

Arkkitehti Daniel Libeskind vieraili Tampereella Nokia-areenan avajaisissa 15. joulukuuta.

”Suomen paras kaupunki”

Jutussa Nokia-areenaan kuvaillaan olevan arkkitehtuuriltaan ikoninen ja yhdistävän ennen kahtia jakautuneen kaupunkirakenteen.

Myöskään Libeskind ei säästele sanojaan kuvaillessaan Tamperetta. ”Tietäjät tietävät, että Tampere on Suomen paras kaupunki”, lehti siteeraa häntä.

Architectural Digest on sijoittanut Tampereen Suomen kartalla ehkä hieman liian ylös. Lehti kirjoittaa siitä, kuinka talvisin Tampereella saatetaan nähdä päivänvaloa vähemmän kuin kaksi tuntia. Siksi ikkunoiden sijainnin suunnitteleminen on ollut lehden mukaan todellinen haaste.

Mikäli lehti viittaa pilvisyyteen ja harmauteen, se saattaakin osua oikeaan.

Myös areenan koko on lipsahtanut todellisuutta suuremmaksi, sillä sen kerrotaan olevan 17 000 istumapaikkaa. Aamulehden tietojen mukaan areena vetää kuitenkin vain noin 15 000 katsojaa.

Pikkuvikoja! Lehden mukaan kaikki ovat tervetulleita Tampereelle tekemään oman arvionsa areenasta.