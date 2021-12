Tampereen henkilöratapihan remonttiin haetaan EU:lta kuuden miljoonan euron suunnittelurahaa – ”Pää on avattu”

Valtio hakee EU-rahaa myös Tampereen ja Jyväskylän välisen junaliikenteen sujuvuuden parantamiseen.

Tampereen henkilöratapihalle on suunnitteilla mittava uudistus.

Suomen valtio ja muut toimijat hakevat Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) rahoitustukea 22 liikennehankkeelle yhteensä noin 185 miljoonaa euroa. Tampereelta mukana on kaksi keskeistä kohdetta.

Tampereen henkilöratapihan rakentamisen suunnitteluun haetaan runsaan kuuden miljoonan euron rahoitusta, josta valtio hakee viittä miljoonaa euroa sekä kaupunki ja VR lisäksi 1,12:ta miljoonaa euroa.

Henkilöratapihan uudistaminen kuuluu valtiolle, mutta Tampereen kaupunki osallistuu siihen keskeisesti liittyvien asemakeskuksen ja matkaterminaalin suunnitteluun ja rakentamiseen. Henkilöratapihan uudistamisen hinta on runsaat sata miljoonaa euroa.

Hanke liikkeelle

”Hieman olimme yllättyneitä, että valtio haki vain noin pientä osuutta, mutta hyvä, että saadaan hanke liikkeelle. Pää on avattu, ja seuraavaksi voidaan hakea investointirahaa”, toteaa Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme.

Halmeen mukaan vanha nyrkkisääntö on, että suunnittelu maksaa noin kymmenen prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

”Kun nyt saadaan ensin rahaa suunnitteluun, niin sitä on toivottavasti helpompi saada myös toteutukseen. On tärkeää, että EU-rahaa haetaan myöhemmin myös toteutukseen, mutta valtion pitää ensin tehdä investointipäätös”, toteaa Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen.

Kaupunki toivoo, että investointipäätös olisi jo valtion ensi vuoden lisätalousarviossa, koska suunnittelu on jo käynnissä ja hanke toteutusvalmiudessa.

Henkilöratapihan uudistaminen kytkeytyy Tampereen asemakeskushankkeeseen, joka on kaupungin keskustan keskeisiä kehityshankkeita. Suunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Tavoitteena on tehdä asemanseudusta ja Kannen alueesta uusi kaupunginosa tornitaloineen.

Keskeinen kohde

Tampereen rautatieaseman läpi kulkee noin viisi miljoonaa matkustajaa vuodessa. Vuoteen 2040 mennessä asemakeskuksen alueen kävijämäärän on arvioitu kasvavan 20 miljoonaan henkilöön. Nykyinen henkilöratapiha ei vastaa ulkonäöltään, tekniikaltaan eikä välityskyvyltään nykyaikaa.

”Aika mahdotonta on kuvitella suomalaisen rataverkon uutta digitaalista tulevaisuutta ilman, että Suomen tärkein henkilöratapiha laitetaan kuntoon. Se on pääradan kannalta keskeinen kohde”, Halme toteaa.

EU-rahaa toivotaan myös Tampereen ja Jyväskylän välisen junaliikenteen sujuvuuden parantamiseen, johon valtio hakee 3,5:tä miljoonaa euroa.

”Ihan oikea toimenpide. Päärata on Suomen ylivoimaisesti merkittävin rata, jonka sujuvat poikittaisyhteydet ovat tärkeitä. Jyväskylän rata on keskeinen tavarankuljetusrata, ja olen tyytyväinen sen mukanaolosta rahoitushaussa.”

Mikä? Tahera-hanke Lyhennys sanoista Tampereen henkilöratapiha. Mukana Väylävirasto, Tampereen kaupunki ja VR-Yhtymä. Henkilöratapihan uudistamisen hinta on noin 106 miljoonaa euroa, josta noin 26 miljoonaa euroa kuluu Itsenäisyydenkadun rautatiesillan parantamiseen. Hankkeessa rakennetaan Tampereelle uusi henkilöliikennelaituri porras- ja hissiyhteyksineen sekä uusitaan laitureiden katokset, rakennetaan henkilöjunien huoltoraiteet Naistenlahden raiteiston alueelle sekä tehdään muutosten vaatimat turvalaite- ja sähköratamuutokset. Henkilöratapihan uudistaminen kytkeytyy Tampereen asemakeskushankkeeseen.

Suomi hakee rahoitusta niin rata-, tie- kuin vesiväylähankkeille, jotka edistävät kestävää liikkumista ja poistavat liikenteen pullonkauloja. Hakemuksia on nyt Suomesta ennätysmäärä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan Suomella on hyvät mahdollisuudet saada EU-rahoitusta maamme kilpailukyvyn kannalta elintärkeille rata- ja satamahankkeille.

EU:n rahoitusta on nyt tarjolla seitsemän miljardia euroa. Komission alustavan ilmoituksen mukaan rahoituspäätökset tehdään kesäkuussa 2022.

CEF-ohjelmasta tuetaan TEN-T-verkon liikennehankkeita. Euroopan laajuinen TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi.