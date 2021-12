Raholan kartano on vanhimpia Tampereella säilyneitä rakennuksia. Aikanaan se kuului Harjun alueen vauraan kartanoketjun huomattavimpiin tiloihin. Värikkään historiansa päätteeksi kartano päätyi kaupungin vuokrattavaksi 1960-luvulla. Osa vuokralaisista asui siellä yli 50 vuoden ajan. Viime kesänä pihapiiri hiljeni. Nyt kaupunki etsii ränsistyneelle kartanolle uutta omistajaa.

Tampereella on säilynyt vain harvoja rakennuksia, joiden historia ulottuisi yhtä pitkälle kuin Länsi-Tampereella sijaitsevan Raholan kartanon. Satojen vuosien aikana kartano on toiminut sotamarsalkan tilana, kestikievarina ja mielisairaiden hoitopaikkana. Pihapiirin käräjätuvassa on järjestetty istuntoja ja kerrotaan, että näyttävän päärakennuksen vanha kellari muuttui tuolloin kuulusteltavien putkaksi. Sisällissodankin jälkiä voi alueelta löytää.