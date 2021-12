Filippiiniläiset hoiva-avustajat aloittivat harjoittelun hoivakodissa Tampereella – ”Kyllä on iso apu, kun on lisäkäsiä mukana hoitotyössä”

Hoiva-avustajia saapui nyt 13, joista kolme aloitti maanantaina Palvelukoti Pohjolassa Tampereen Tammelassa.

Ensimmäiset filippiiniläiset hoiva-avustajaharjoittelijat ovat aloittaneet työnsä tehostetun palveluasumisen yksiköissä Tampereella. Palvelukoti Pohjolassa heitä on kolme.

Aamulehti

Palvelukoti Pohjolassa aloitti Tammelassa Tampereella maanantaina työssäoppimisjakson kolme filippiiniläistä hoiva-avustajaa. He saapuivat Tampereelle viime viikolla.

”Siihen nähden, että hoiva-avustajat ovat vasta viime viikolla saapuneet Suomeen ja heille ympäristö ja kulttuuri on ihan erilaista, alku lähtenyt todella hyvin käyntiin. He ovat toimeliaita ja tarttuvat työhön”, kertoo palveluesimies Sanna Kauppi Pohjolan palvelukodista.

”Meidän henkilökunta on ottanut heidät ilomielin vastaan”, Kauppi sanoo.

Hoiva-avustajien työtehtävänä on asiakkaan perustarpeista huolehtiminen ja niissä avustaminen, kuten peseytyminen, pukeminen, ruokailu, ulkoilu ja viriketoiminta sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja arjessa avustaminen.

Työparina hoitaja

Hoiva-avustajat eivät osallistu lääkehoitoon. Heillä on työparina lähihoitaja tai sairaanhoitaja.

”Kyllä on iso apu, kun on lisäkäsiä mukana hoitotyössä. Hoiva-avustajien työpanos lisää myös asukkaiden osallisuutta. Kun henkilökuntaa on enemmän, myös asukkaille jää enemmän aikaa muun muassa seurusteluun tai ulkoiluun”, Kauppi kertoo.

”Asukkaidenkin kanssa hoiva-avustajien tulo on lähtenyt aika kivasti liikkeelle. Osa asukkaista puhuu englantia. He lähtivät heti puhumaan englantia hoiva-avustajille.”

”Me pyrimme puhumaan heille heti suomea, että he oppisivat suomen kielen, mutta alkuun joutuu käyttämään englantia paljon tukena”, Kauppi kertoo.

Palvelukoti Pohjolassa on kuusi ryhmäkotia, joissa on yhteensä 90 paikkaa.

Mehiläinen koulutti Suomeen tulevia filippiiniläisiä hoiva-avustajiksi elokuussa Hongkongissa.

Kuukauden harjoittelu

Hoiva-avustajaharjoittelijoita saapui Pohjolan lisäksi myös muihin yksiköihin. Hoiva-avustajia on nyt 13 Tampereella.

Kuukauden kestävän harjoittelun aikana he suorittavat näyttötutkinnon, jonka jälkeen he voivat aloittaa hoiva-avustajan työt.

Tampereen kaupunki palkkaa kaikkiaan työperäisen maahanmuuton pilotissa 34 hoiva-avustajaa. Loput 21 valitaan tammikuussa. Tavoitteena on, että he aloittavat työharjoittelun maaliskuussa.

Hoivahenkilöstön kouluttaa Mehiläisen tytäryhtiö Healthcare Staffing Solutions, HSS oy Hongkongissa.

Ensimmäinen ryhmä oli tulossa alunperin 7. joulukuuta, mutta he odottivat ensin Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto oleskelulupapäätöstä päästäkseen maahan.