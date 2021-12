Tulitikkutehtaan naapuriin nousevan kerrostalon rakentaminen alkoi – Itse tehtaalle ei tapahdu vielä mitään

Santalahden ja tulitikkutehtaan alueen mylläys on hankejohtajan mukaan kestänyt pidempään kuin ehkä aluksi ajateltiin.

Aamulehti

Tampereen Santalahdessa vanhan tulitikkutehtaan läheisyydessä on alkanut uuden Hulmu-kerrostalon rakentaminen.

Historiallisen tulitikkutehtaan läheisyyteen nousee nyt nelikerroksinen Hulmu-asuintalo, johon tulee 57 uutta kotia ja noin 2 200 neliötä asuinpinta-alaa. Uudella kerrostalolla on yhteinen sisäpiha vanhan tulitikkutehtaan rakennuksen kanssa. Hulmun arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2023.

Sekä tulitikkutehtaan että viereisen uudisrakennuksen rakennushankkeista vastaa Pohjola-rakennus oy.

Pohjola-rakennuksen hankejohtaja Erkki Ikonen sanoo, että uudisrakennuksen rakentaminen on alkanut, mutta Tikkutehtaalle ei tapahdu vielä mitään. Tehdas on edelleen huputettuna vanhojen rakenteiden suojaamiseksi säältä ja muilta vaurioittavilta tekijöiltä.

”Tikkutehtaan rakentamista pyritään käynnistämään ensi kesänä. Sinne on tulossa alakertaan päiväkotia ja muuten asuntoja”, Ikonen sanoo.

Ikosen mukaan suunnitelmaa edistetään ja alkuvuodesta on tarkoitus jättää rakennuslupahakemus hankkeesta.

Hän sanoo, että Santalahden alue on Pohjola-rakennukselle tärkeä alue. Yhtiöllä on alueella neljä rakennushanketta. Tulitikkutehtaan ja Hulmu-talon lisäksi sillä on Santalahdessa lännempänä Pahvitehtaan korttelissa ja Pisparannassa hankkeet. Hankkeiden myötä alueelle valmistuu lähes 1 300 asuntoa.

”Santalahden rakentaminen on meille merkittävä kokonaisuus. Se on tietysti täysin uusi kaupunginosa, joten sen merkitystä ei voi vähätellä”, Ikonen sanoo.

Alueella rakennetaan nyt samanaikaisesti monessa kohtaa ja useamman toimijan voimin. Ikonen sanoo, että yllätyksenä on tullut se, että alueen mylläys on kestänyt pidempään kuin ehkä aluksi ajateltiin.

”Suhteellisen hyvässä yhteisymmärryksessä olemme päässeet kehittämään aluetta”, Ikonen sanoo.

Mikä? Vanha tulitikkutehdas Vuonna 1926 valmistunut kolmikerroksinen tulitikkutehdas Santalahdessa. Tehdasrakennus on ränsistynyt ajan saatossa. Se on ollut huputettuna yli kaksi vuotta. Tulitikkutehtaasta on suojeltu ainoastaan pohjoispuolen julkisivu ja itäpääty. Piippu on purettu huonon kunnon takia, se rakennetaan uudestaan osittain teräsristikkona.

Lue lisää: Tampereen Santalahden uusia asuntoja mainostetaan historialla, mutta vanhoista tehtaista näyttää säilyvän vain osia – tehdasalueen purkutyöt ovat saamassa jatkoa

Lue lisää: Tampereen Santalahden uusia asuntoja mainostetaan historialla, mutta vanhoista tehtaista näyttää säilyvän vain osia – tehdasalueen purkutyöt ovat saamassa jatkoa