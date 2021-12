Taysiin rakennetaan maksuton sairaalahuvipuisto pienille potilaille – aulassa nähdään muun muassa Särkänniemen klassikkolaitteen uusi versio

Hankkeella halutaan tarjota sairaalan lapsipotilaille irtiottoja arkeen ja hälventää sairaalakäyntiin mahdollisesti kohdistuvia pelkoja.

Aamulehti

Särkänniemi ja Tampereen yliopistollinen sairaala perustavat Tays Keskussairaalan uuden pääaulan yhteyteen sairaalahuvipuiston. Huvipuisto on suunnattu pienille, etenkin 3–10-vuotiaille lapsipotilaille ja heidän läheisilleen.

Huvipuisto on kaikille maksuton ja siellä voi viettää vaikkapa lapsipotilaan syntymäpäiväjuhlia.

Huvipuistoa on suunniteltu jo jonkin aikaa. Aamulehti uutisoi alustavista suunnitelmista vuonna 2018. Nyt sen on tarkoitus aueta huhtikuussa 2022 osana Taysin 60-vuotisjuhlia, mutta koronatilanteesta riippuen. Asennustyöt alkavat vuoden 2022 alussa.

Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä sanoo, että alueelle ei tule sähköllä toimivia huvipuistolaitteita, vaan omalla voimalla toimivia ratoja sekä leluja ja pelejä.

”Mahdollisimman Särkänniemen näköinen paikka on tarkoitus toteuttaa miniatyyrikoossa. Sellainen, missä pienet potilaat voivat kokea, että pääsevät irti arjesta”, sanoo Seppälä.

Erilaisten ratojen, lelujen ja pelien lisäksi hankkeeseen on suunniteltu tulevaisuudessa myös virtuaaliteknologiaa, joka mahdollistaa seikkailujen kokemisen jatkossa myös heille, jotka eivät pääse poistumaan vuoteesta.

”Ei mikään leikkihuone”

Särkänniemen kehitysjohtaja Ville Aarresuo sanoo, että esimerkiksi perinteisestä possujunasta on tehty potkittava versio huvipuistoon. Lisäksi tilaan tulee useampia metkula-tyyppisiä tiloja, joissa liikutaan itse ja jossa on visuaalisia hassutteluelementtejä, pieniä esteitä, katseltavaa ja kokeiltavaa.

Tilat on tehty niin, että ne on saavutettavissa pyörätuolilla ja esimerkiksi näkörajoitteiselle tiloissa on paljon kosketeltavaa ja kokeiltavaa.

”Siitä tulee selvästi huvipuiston oloinen ja näköinen tila, ei mikään leikkihuone”, Aarresuo sanoo.

Hanke on yksi Särkänniemen yhteiskuntavastuun hankkeista ja se toteutetaan yhteistyössä Taysin ja Lappset Creativen kanssa sekä yhteistyökumppanien Olvi-säätiön ja Ingman-jäätelöiden kanssa. Särkänniemi on Tampereen kaupungin omistama huvipuisto- ja matkailuyhtiö.