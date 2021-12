Tampere suunnittelee remonttia Hervannan jäähalliin – töiden hinta yli 2 miljoonaa euroa

Rakennustöiden on määrä alkaa helmikuussa 2023. Asiakkaat ohjataan remontin ajaksi muihin jäähalleihin.

Hervannan jäähalli on alueellisesti merkittävä jäähalli ja se on hyvin saavutettavissa suurelle asukasmäärälle. Jäähalli kuvattiin lokakuussa 2019.

Hervannan jäähalliin on suunnitteilla muutos- ja korjaustöitä. Rakennustöihin liittyvä hankesuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa tiistaina 14. joulukuuta.

Nykyisen jäähallin isoin haaste on kaupungin tiedotteen mukaan jääkoneen ja lumensulatusaltaan sijainti käyttäjien sisääntulo- ja kulkureitin vieressä. Risteävä liikenne ja katvealueet aiheuttavat turvallisuusriskin.

Myös hallin kevytrakenteiset tilat ovat huonokuntoisia. Ne on tarkoitus rakentaa uudelleen. Hankkeen yhteydessä uudistetaan lisäksi salaojat.

Jäähalli suljetaan rakennustöiden ajaksi ja asiakkaat ohjataan muihin jäähalleihin Hakametsään ja Tesomalle, kunnes muutos- ja korjaustyöt on tehty. Hervannan jäähallissa on kaksi kaukaloa.

Uusia pukuhuoneita ja kahvila

Hervannan jäähalli sijaitsee maanalaisessa kallioluolassa 37 metrin syvyydessä. Jäähalli otettiin käyttöön 1983.

Hankesuunnitelmassa jääkoneen ja sulatusaltaan nykyinen sijoituspaikka on tarkoitus siirtää pois käyttäjien kulkureitiltä keskellä sijaitsevan pukuhuonekokonaisuuden toiseen päähän.

Samassa yhteydessä puretaan ja uusitaan mm. puku- ja pesutiloja, huoltotiloja sekä varastoja. Toiseen kerrokseen toteutetaan pieni kahviotila ja keittiö.

Hankkeen kustannusarvio on hieman yli 2 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on tehty arkkitehtiluonnosten, tilaohjelman sekä kuntotutkimusten perusteella.

Rakennustöiden on määrä alkaa helmikuussa 2023 ja niiden arvioitu valmistumisaika on lokakuussa 2023. Käyttöönotto on joulukuussa 2023.