Tampereella Tarastenjärvellä porataan geolämpökaivoa maan uumeniin. Syyskuun jälkeen poraukset etenivät vain 600 metriä. Päänvaivaa aiheuttivat myös tekniset ongelmat, joita ratkottiin viikkoja. Kun työt keskeytettiin, porakaivo oli 2 110 metriä syvä.

Aamulehti

Kovat pakkaset pysäyttivät geolämpökaivon poraukset Tarastenjärvellä Tampereella marraskuun lopulla, ja työ on päätetty keskeyttää talven ajaksi. Syvällä maankuoren uumenissa piilevää geotermistä energiaa hyödyntävän reiän poraamista jatketaan näillä näkymin keväällä.

Poranterä on rouhinut kalliota yli kahden kilometrin syvyydessä, 2 110 metrissä. Matkan varrella on kohdattu muun muassa yhtä maailman kovimmista kiviaineksista: mustaa graniittia.

Poraukset alkoivat kesäkuussa. Tutkimushankkeessa tavoite on porata noin seitsemän kilometrin syvyinen reikä ja selvittää, onko syvyyksissä riittävän kuumaa kaukolämpöverkon tarpeisiin.

Lue lisää: Syvällä maan alla piilee hätkähdyttävä energiavarasto, ja nyt tamperelaisessa laboratoriossa kehitetään uudenlaisia keinoja päästä siihen käsiksi – ”On vaan mentävä ja kokeiltava”

Mikä? Tarastenjärven geoporaus Tutkimushanke, jossa selvitetään geotermisen energian käyttömahdollisuuksia kaukolämmön tarpeisiin Suomessa.

Geoterminen energia on maapallon ytimestä sekä mineraalien radioaktiivisesta hajoamisesta tulevaa lämpöä. Se on varastoitunut syvälle maan sisään.

Mukana 15 suomalaista energiayhtiötä: Alva-yhtiöt, Etelä-Savon Energia, Kangasalan Lämpö, Kuopion Energia, Lahti Energia, Lappeenrannan Energia, Leppäkoski Group, Napapiirin Energia ja Vesi, Oulun Energia, Pori Energia, Porvoon Energia, Savon Voima, Tampereen Sähkölaitos, Vaasan Sähkö ja Vantaan Energia.

Kun Aamulehti vieraili työmaalla syyskuun lopulla, porattiin 1 500 metrissä. Sen jälkeen on edetty vain vähän yli 600 metriä.

Tampereen Sähkölaitoksella hanketta vetävän Jukka Jorosen mukaan talven pakkasten tiedettiin jo etukäteen pysäyttävän poraukset.

”Porauksessa käytetään vesivasarateknologiaa, ja työmaalla liikkuu paljon vettä. Kun vesi jäätyy, myös tietyt putket jäätyvät ja niiden käsittely on hankalaa”, Joronen sanoo. ”Marraskuun lopulla todettiin, että työ keskeytetään.”

Tältä näytti porauksissa käytettävä porakanki pakkasten paukkuessa marraskuun lopulla. Koska porauksissa käytetään paljon vettä, 12-metriset kanget jäätyvät, ja niiden liikuttelu ja käyttö työmaalla oli hyvin hankalaa.

Jukka Joronen kurkisteli porausreikään Tarastenjärven työmaalla 22. syyskuuta. Tuolloin poranterä oli 1500 metrin syvyydessä.

Teknisiä ongelmia

Porauksissa kohdattiin syyskuun lopun jälkeen myös teknisiä ongelmia. Nitä ratkottiin viikkoja.

Paljon päänvaivaa aiheutti erikoisvalmisteinen pumppu, joka sekoittaa porauksissa käytettävän veden sekaan ilmaa suurella paineella. ”Näitä pumppuja ei ihan suoraan kaupan hyllyltä saa. Pohdimme ratkaisuja ja odotimme pitkään ennen kuin uudet osat saatiin, ja pumppu alkoi taas toimia.”

Huollon tarvetta on ilmennyt myös poranterän iskevässä vasarassa sekä vasaran iskuja tuottavaan mäntään painetta purkavassa venttiilissä. ”Venttiili ei oikein tahtonut kestää vasaran iskuja kovaan mustaan graniittiin.”

Kun porauksia päästiin vihdoin viikkoja kestäneen katkon jälkeen jatkamaan marraskuussa, kaikki toimi Jorosen mukaan mainiosti. ”Viimeiset 300 metriä olivat koko projektin nopeinta poraustahtia.”

Kun poraukset keskeytettiin, ja porauslaitteisto nostettiin reiästä ylös, kaikki toimi hyvin. ”Poranterä, vasara ja venttiili olivat hyvässä kunnossa.”

Jorosen mukaan merkkejä oli myös siitä, että kivilaji olisi reilun kahden kilometrin syvyydessä muuttumassa hieman mustaa graniittia helpommin porattavaksi. Kaikki edellytykset ovat olemassa sille, että poraukset etenevät keväällä syksyä joutuisammin.

”3 000 metriin mennään”

Viidentoista hankkeessa mukana olevan suomalaisen energiayhtiön on määrä tehdä lopullinen päätös porausten jatkamisesta, kun 3 000 metrin syvyys on saavutettu.

Jorosen mukaan porausten hidas eteneminen syksyllä ei ole konsortion tavoitteeseen vaikuttanut, sillä näin syvän geokaivon kaivamiseen Suomen maaperään odotettiinkin liittyvän yllätyksiä ja teknisiä tekijöitä, jota vaativat paikan päällä tehtävää tuotekehitystä.

”Konsortion sisällä asiasta on keskusteltu ja todettu, että hanke etenee odotettua hitaammin. Kaikki ovat yhä mukana, ja siitä on tässä vaiheessa päätetty pitää kiinni, että kolmeen kilometriin mennään, mikäli porausyhtiöllä on mahdollisuus projektia jatkaa, eikä mitään hirveän suuria yllätyksiä vastaan tule, kun porauksia jatketaan.”