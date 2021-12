Tampereen yhdyskuntalautakunta saa asian käsiteltäväkseen tiistaina.

Kuvan keskellä olevan Taysin B-rakennuksen näkyminen on noussut keskeiseen rooliin sairaalan laajennussuunnitelmissa. Kuva on otettu 6. lokakuuta 2021.

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin mittavaan, 700 miljoonan euron laajennukseen liittyvää poikkeamislupaa esitetään hylättäväksi Tampereen yhdyskuntalautakunnassa.

Yhdyskuntalautakunta saa asian päätettäväkseen tiistaina.

Poikkeamishakemuksella on haettu lupaa poiketa asemakaavan mukaisesta kerrosluvusta, vesikaton ylimmästä korkeusasemasta, rakennusalasta ja istutettavan alueen osasta. Istutettavalla alueella tarkoitetaan aluetta, jossa on säilytettävä puustoa mahdollisuuksien mukaan ja täydennettävä uusilla istutuksilla.

Kysymys on noin 85 000 kerrosneliömetrin suuruisesta uudisosasta, jonka on tarkoitus sijoittua vanhan päärakennuksen eli B-rakennuksen ja Lääkärintien väliin. Laajennus ulottuisi osittain kaavassa istutettavaksi merkitylle alueelle ja ylittäisi merkittävästi kaavan mukaisen kerrosluvun ja vesikaton ylimmän korkeusaseman.

Asemakaavan enimmäiskerrosluku on neljä. Kaavasta poikettavassa osassa kerrosluku on 6–11, eli kaavasta poikettaisiin 2–7 kerroksen verran. Vesikaton ylimmästä korkeusasemasta poikettaisiin 12,53–30,53 metriä. Kaavaan merkityllä kerrosluvulla ja vesikaton korkeusasemalla on pyritty varmistamaan se, että kaupunkikuvallisesti tärkeä B-rakennus on uusia rakennuksia korkeampi ja näkyy kaupunkikuvassa useasta suunnasta.

Asemakaavan mukaista rakennusoikeutta suunniteltu rakentaminen ei ylittäisi.

Luvan hakija eli Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on perustellut poikkeamishakemustaan erityisillä syillä. Kyseessä on valtakunnan toiseksi suurimman yliopistollisen sairaalan laajentaminen, ja perustelujen mukaan hankkeella turvataan maakunnan terveydenhuolto 2030-luvulta 2060-luvulle. Poikkeaminen koskee 11 prosenttia koko tontin 335 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeudesta, josta on käyttämättä lähes 125 000 kerrosneliömetriä.

Hakijan mukaan rakentamiselle suunniteltu paikka on ainoa, jossa ensiavun, tehohoidon, leikkaussalien ja vuodeosastojen sijoitus pystytään ratkaisemaan niin, että kriittiset yhteystarpeet toimivat ja välimatkat jo rakennettuun ympäristöön pysyvät tehokkaina. Lisäksi suunniteltu laajennuksen paikka mahdollistaa sairaalatoiminnan turvallisen jatkumisen rakentamisen aikana.

Hakijan mukaan hanke on kiireellinen, sillä nykyiset tilat ovat elinkaarensa päässä ja tekninen huono kunto aiheuttaa laajan toiminnan keskeytymisen riskin.

Näin uudisrakennus suunnitelmien mukaan sijoittuisi alueelle.

B-rakennuksen peittyminen ongelmallista

Poikkeamisluvan hylkäämistä perustellaan muun muassa sillä, että suunnitelman mukaisessa ratkaisussa B-rakennus jää uudisosan taakse Teiskontieltä katsottaessa osin sekä kaukomaisemassa paikoitellen isolta osalta. Sen seurauksena B-rakennuksen merkitys maisemassa ja kaupunkikuvassa pienenee merkittävästi.

Tältä nykytilanne näyttää Hervannan suunnasta Sotilaankadulta. Kuva on otettu 6. lokakuuta 2021.

Laajennus sijoittuu osittain alueelle, joka on kaavassa merkitty istutettavaksi alueeksi, eli siellä on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja täydennettävä sitä uusilla istutuksilla. Sairaala-alueella on myös asemakaavaa laadittaessa todettu liito-oravan kulkuyhteyksiä.

Perusteluissa katsotaan, että asia tulee ratkaista asemakaavalla, sillä esitetyn kaltaiset merkittävät kerrosluvun ja vesikaton ylimmän korkeusaseman ylitykset sekä rakentamisen vieminen istutettavalle alueelle eivät ole poikkeamisluvalla myönnettäviä poikkeuksia. Suunniteltu rakentaminen on perustelujen mukaan vaikutuksiltaan merkittävää.

Lausunnossaan myös Pirkanmaan maakuntamuseo kiinnittää huomiota B-rakennuksen näkymisen peittymiseen ja toteaa muun muassa, että esitetyssä vaihtoehdossa B-rakennus ei enää näy pitkältä sivultaan kaupunkikuvassa omana, tunnistettavana rakennuksenaan, mikä on voimassa olevan asemakaavaratkaisun tavoite. Maakuntamuseo katsoo, että poikkeamisluvan perusteet eivät rakennetun ympäristön suojelun osalta täyty.

Samoin Pirkanmaan ely-keskus pitää B-rakennuksen eteen sen kaakkoispuolelle suunnitellun rakentamisen korkeutta ongelmana. Elyn kanta on ollut se, että B-rakennuksen silhuetin tulee näkyä kaukomaisemassa, mikä ei sen mukaan nyt esitetyssä rakentamisessa toteudu. Ely toteaa kuitenkin, että B-rakennus on joka tapauksessa säilytetty itsenäisenä rakennuksena, joka edelleen näkyisi useaan suuntaan kaupunkikuvallisesti tunnistettavana rakennuksena. Sen suojelutavoitteisiin kuitenkin liittyy olennaisesti kaupunkikuvallinen merkitys. Poikkeamisratkaisulla ei elyn mukaan voida esitetyssä määrin sallia B-rakennuksen peittymistä kaukomaisemassa.

Myös elyn mukaan suunnitelman mukainen lisärakentaminen olisi tarkoituksenmukaista ratkaista asemakaavan muutoksella.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehittämisjohtaja Arto Ranta totesi Aamulehdelle marraskuun lopulla, että asemakaavasta on kaavamuutos laitettu vireille siltä varalta, ettei poikkeamislupaa saada.

Tuolloin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi Taysin uudistusten loppuvaiheen suunnitelman ensimmäisen osan, eli noin 700 miljoonan euron jättiuudistuksen, joka toteutettaisiin vuosina 2023–2029. Edellytyksenä on, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) myöntää hankkeelle poikkeusluvan.

