Poliisi selvittää, ammuttiinko Länsi-Tampereella lauantaina – ”Tuli ilmoitus, että sieltä olisi kuulunut laukauksia, monikossa”

Ketään ei ollut otettu kiinni tapahtuneesta sunnuntai-iltaan mennessä.

Aamulehti

Poliisi selvittää, ammuttiinko Länsi-Tampereella lauantai-iltana.

Tutkinnanjohtaja Markus Antila Sisä-Suomen poliisista vahvistaa, että poliisilla oli tehtävä Lielahdessa lauantai-iltana 11. joulukuuta noin varttia vaille kahdeksan. Joku ulkopuolinen soitti hätäkeskukseen laukausten äänistä, hän kertoo.

”Tältä Lielahti-alueelta tuli ilmoitus, että sieltä olisi kuulunut laukauksia, monikossa, mutta emme pysty itse varmentamaan, montako niitä on ollut. Näin on kuitenkin ilmoitettu.”

Tapausta tutkitaan vaaran aiheuttamisena ja ampuma-aserikoksena. Ketään ei ollut otettu kiinni sunnuntai-iltaan mennessä.

Useat poliisipartiot ovat olleet etsimässä äänen lähdettä, mutta sitä ei ole pystytty paikantamaan, Antila kertoo.

Aamulehden saaman vinkin mukaan poliisi olisi käynyt etsimässä alueelta hylsyjä. Löytyikö niitä tai muita johtolankoja?

”Siltä osin esitutkinta on vielä kesken. Meillä on tästä esitutkinta käynnissä, ja yritämme selvittää parhaamme mukaan, mitä on sattunut ja tapahtunut, mutta tällä hetkellä ei ole tämän enempää tietoja.”

Antila ei kommentoi tässä vaiheessa, liittyykö tapaus illan muihin tehtäviin tai ammuttiinko epäillyssä tapauksessa muiden läheisyydessä.