Viranomaiset tekivät taksien valvontaiskun Tampereella lauantai-iltana – 60 tarkastettiin, peräti 33:lle huomautus: ”Ei kannattaisi ottaa seuraamuksia”

Poliisin mukaan eniten huomautettavaa tarkastetuissa takseissa oli tietojen, kuten luvanhaltijan nimen esittämisessä.

Aamulehti

Peräti 33 taksia sai huomautuksen lauantai-iltana Tampereella Sisä-Suomen poliisin, liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Verohallinnon tekemässä valvontaiskussa.

Tarkastettuja takseja oli viranomaisten yhteistiedotteen mukaan 60. Kaikkiaan liikennevirhemaksuja määrättiin 25, sakkoja ei sen sijaan kirjattu yhtään.

Suurimmat puutteet havaittiin siinä, miten erilaiset tiedot on esitetty autossa. Useassa taksissa esimerkiksi luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä.

"Seuraamusten suuri lukumäärä osoitti valvonnan tärkeyden. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, jolloin asioiden pitääkin olla hyvin hoidossa. On kaikkien etu, että taksiliikenne on asiallista, avointa ja selkeää asiakkaille”, ylikonstaapeli Petri Tynjälä Sisä-Suomen poliisista toteaa sunnuntaina lähetetyssä tiedotteessa.

Poliisi kuitenkin huomauttaa, että mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa valvontaiskussa ei havaittu. Esimerkiksi ajoneuvot olivat tarkastajien mukaan hyväkuntoisia ja lisäksi kaikilla kuljettajilla oli tarvittava ajolupa.

Lue lisää: Miten Tampereella saa taksin, mitä se maksaa ja millaisia ovat lukijoidemme taksikokemukset? Lue tästä

Mikä? Taksien valvontaisku 11.12. Valvonnassa havaitut rikkeet ja puutteet sekä niiden määrät: Ajoneuvon määräaikaiskatsastus suorittamatta, 1. Ajoneuvovero maksamatta, 1. Ajoneuvoa ei ollut rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön, 1. Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä, 8. Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä, 19. Hintatietojen esittämisessä puutteita, 13. Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää, 6. Taksivalaisin ei määräyksen mukainen, 3. Lähde: Sisä-Suomen poliisi

Traficom muistuttaa tiedotteessa, että matkustajan on aina nähtävä hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi. Ne ovat Traficomin mukaan tärkeitä myös siksi, että ne turvaavat asiakkaan oikeuksien toteutumisen.

”Kyse on pienistä, helposti korjattavissa olevista puutteista, joiden johdosta ei kannattaisi ottaa seuraamuksia. Toivoisimmekin taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän tähän enemmän huomiota”, Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen toteaa tiedotteessa.

Verottaja puolestaan keräsi valvontaiskussa tietoa kuljettajista ja yrityksistä sekä havainnoi esimerkiksi auton mittareita.

"Analysoimme tietoa ja vertailemme sitä muuhun meillä käytettävissä olevaan tietoon. Tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta”, apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo.

Verohallinnossa on parhaillaan käynnissä tehostettu taksialan valvontahanke.