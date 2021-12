Ammattiopiston rakennuksessa vesivahinko Sammonkadulla – vettä valui rakennuksesta ulos asti, pelastuslaitos paikalle

Pelastuslaitos sai ilmoituksen ulos asti valuvasta vedestä.

Tampereen seudun ammattiopiston Sammonkadun toimipisteessä havaittiin vesivahinko myöhään lauantai-iltana. Pelastuslaitos sai ilmoituksen ulos asti valuvasta vedestä.

Yksi yksikkö lähti tutkimaan tilannetta toimipisteeseen. Vettä valui jostakin yläkerrasta ulos ja kerääntyi lätäköksi pihalle.

”Nyt on ollut kovat pakkaset, joten jos putki on jäätynyt jossain vaiheessa, niin yleensä se sulaa ja sitten siellä on halkeama ja se alkaa vuotaa. Se on tyypillistä näin pakkaskelien jälkeen”, kommentoi tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Pauli Keskinen Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Sammonkadun toimipisteessä on meneillään remontti.