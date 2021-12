Suora lähetys kello 15: Missä kunnossa ovat Mustanvuoren rinteet? Mitä uudistuksia on tehty?

Aamulehti käy katsastamassa Tampereen Mustanvuoren laskettelukeskuksen rinteet ja lumitilanteen suorassa lähetyksessä perjantaina kello 15. Snowparkin hyppylinja on uudistunut ja tykkilunta on saatu kaikkiin rinteisiin runsaasti.

Mustanvuoren neljässä rinteessä on käynyt tämän pakkasjakson ajan kova kuhina. Tykkilunta on tehty niin paljon, että rinteisiin on saatu hyvät pohjat. Snowparkia on uudistettu ja siellä on nyt kolme hyppyriä peräkkäin. Niissä on eri kokoisia nokkia useille taitotasoille. Topi Kallioniemi vastaa Snowparkin suunnittelusta ja rakentamisesta. Hän kertoo uudistuksista tarkemmin Aamulehden suorassa lähetyksessä perjantaina.

Mustassavuoressa on kaikkiaan neljä eri rinnettä ja niiden suunnittelussa on ollut mukana Kallioniemen lisäksi muita suomalaisia huippuhiihdonopettajia, valmentajia ja laskijoita. Rinteet on muokattu sopimaan kaiken tasoisille laskijoille. Tarkemmin niistä kertoo Mauri Kivistö Mustavuori Oy:stä. Rinteiden huoltoa meille avaa lumikissan kuljettaja Timo Piippo.

Katso suora lähetys tästä kello 15 alkaen:

Snowparkin lisäksi Mustastavuoresta löytyy Aloittelijarinne, jossa toimii myös hiihdonopetus ja Micropark. Siellä voi opetella hyppyreistä hyppäämistä ja siirtyä asteittain Snowparkin vaativampiin hyppyreihin, reileihin ja presseihin. Perherinteestä saa alkutuntumaa ennen siirtymistä vaativampaan Mustavuori Original -rinteeseen. Kaikkien rinteiden suurin korkeusero alhaalta huipulle on 69 metriä ja Perherinne on pituudeltaan 380 metriä.

Suksi- ja lumilautahuollon lisäksi Mustassavuoressa toimii vuokrauspiste. Sieltä voi vuokrata suksia, lumilautoja ja muita välineitä, kuten kypäriä. Lisäksi aloittelijoille on tarjolla hiihtokoulu. Valittavana on useita kursseja, ryhmille ja yksityisopetusta haluaville. Mustanvuoren hiihtokoulun opetus toteutetaan yhteistyössä Tampereen slalomseuran ja Varalan urheiluopiston kanssa.

Mustavuori on auki arkisin kello 15–20 ja viikonloppuisin kello 10–18.