Tampereen Hervantaan on suunnitteilla uusia koteja 750 ihmiselle – tällaiset ovat suunnitelmat Teekkarisaunasta tutulle Tekniikankadulle

Hervannan Tekniikankadulle rakennetaan lisää asuntoja sekä uutta toimisto- ja liiketilaa. Asumista on tulossa kolmeen kortteliin, joista kaksi on Hervannan valtaväylän varrella.

Aamulehti

Tampereen Hervannan Tekniikankadulle liikekeskuksesta itään on tulossa lisää asuntoja sekä uutta toimisto- ja liiketilaa. Asemakaava on tuomassa raitiotiereitin tuntumaan noin 750 uutta asukasta.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi 30. marraskuuta asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville.

Noin 6,6 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee pääosin Poliisikoulunkadun ja Tekniikankadun välissä. Kaava-alueella sijaitsee nykyisin toimisto- ja tutkimuskäytössä oleva rakennus Tutka sekä Teekkarisauna. Osa alueesta on rakentamatonta. Lähin raitiotiepysäkki sijaitsee noin 300 metrin päässä Insinöörinkadulla.

Näkymä Hervannan valtaväylältä Tekniikankadulle näyttää arkkitehtitoimiston havainnekuvassa tältä.

Kolme asuinkorttelia

Asumista on tulossa kolmeen kortteliin, joista kaksi on Hervannan valtaväylän varrella. 5–6-kerroksisiin kerrostaloihin on tulossa myös liiketilaa.

Toimistotilojen kortteli sijoittuu niistä itään.

Kolmas kortteli sijaitsee idempänä puistoalueen vierellä, ja sinne nousee 6–7-kerroksinen asuintalo.

Havainnekuva näyttää, miltä kaavan tuomat muutokset näyttävät ilmasta käsin. Kuvan poikki kulkee Hervannan valtaväylä.

Lähimpänä kaava-alueen itärajaa on Teekkarisaunan alue, jonne rakennetaan myös asuinrakennusten maanalaiset pysäköintilaitokset.

Hervannan valtaväylän varrella säilytetään kalliomuodostelma, johon yhdistetään kapea kaupunkiaukio liiketiloineen. Havainnekuva.

Hervannan valtaväylän varrella säilytetään kalliomuodostelma, johon yhdistetään kapea kaupunkiaukio liiketiloineen. Aukio ja taideaihe valaistaan.

Asemakaavaa on tarkistettu kaavaluonnoksesta tulleen palautteen myötä kaavaehdotukseksi. Pyöräilyreitin ja puiston rajausta muutettiin niin, että lahokaviosammalelle voitiin merkitä suoja-alue. Puistosta on laadittu alueen luonnonarvoja korostava ja säilyttävä suunnitelma.

Maankäyttösopimus laaditaan ennen kaavaehdotuksen käsittelyä kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan.