Oliko Torni-hotellissa torstaina tulipalo? Talvinen ilmiö selittää tummia kohtia seinässä

Torstaina Tampereen Torni-hotelli näytti siltä kuin sen seinä olisi mustunut noesta. Kyse ei kuitenkaan ollut tulipalosta.

Torni-hotelli näytti torstaina ikkunoistaan nokeentuneelta (vas.). Tulipaloa ei kuitenkaan ollut, vaan kyse on tavallisesta, talvisesta ilmiöstä. Oikealla on vuonna 2018 otettu kuva siitä, miltä hotelli normaalisti näyttää.

Aamulehti

Tampereen keskustassa kulkeneet ovat saattaneet ihmetellä Tornin seinissä näkyviä tummia kohtia. Lukijan kuvasta näkyy, kuinka seinässä on ikkunoiden joukossa kolme tummempaa kohtaa, jotka näyttävät aivan tulipalon aiheuttamilta nokijäljiltä.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei kuitenkaan ollut tehtävää Torni-hotelliin torstaina.

Mistä on kyse, Tampereen Torni-hotellin hotellinjohtaja Mikko Kankaanpää?

”Kun keli lauhtuu, huurretta on eri tavalla eri kohdissa seinää. Osa meidän niin sanotuista ikkunoistamme on pelkkiä koristeaukkoja, eikä niissä ole lasia.”

”Nyt kun seinä on huurteen johdosta vaaleampi, aukot näyttävät tummemmilta.”

Eli kyse on enemmänkin siitä, että muu hotelli on vaalentunut?

”Kyllä, juuri näin! Muu hotelli on vaaleampi kuin normaalisti. Se on vaaleanharmaa, kun siinä on kuura pinnassa.”