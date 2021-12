Sorsapuiston tekojäärata ja kaukalo ovat koko torstain kiinni – katso tästä, miten urheiluseurojen vuorot, huoltotyöt ja joulu vaikuttavat tavallisten luistelijoiden aikatauluihin

Sorsapuiston tekojäärata on torstaina kiinni maalaustöiden vuoksi. Aamulehti keräsi tähän juttuun tiedot siitä, milloin Sorsapuiston tekojäärata ja kaukalo ovat auki ja kenelle.

Sorsapuiston tekojäärata avattiin tänä vuonna käyttöön marraskuun lopussa. Joulun pyhinä kentällä on joitakin poikkeusaikatauluja.

Aamulehti

Sorsapuiston tekojääradalle ei pääse luistelemaan torstaina 9. joulukuuta, koska kentälle maalataan rajaviivat pikaluistelijoille ja jääpallon pelialue. Koko alue on maalaustöiden vuoksi suljettu.

Radan ja kaukalon käyttö on normaalisti jaettu seurojen ja harrastajien kanssa erilaisiin vuoroihin. Aamulehti koosti tähän juttuun tiedot siitä, koska tavalliset luistelijat ja höntsäilijät ovat kentälle tervetulleita, ja miten kentän huoltoaikataulu ja joulun erikoisaikataulu kannattaa ottaa huomioon.

Rataluistelulle erillisvuorot

Tekojäärata on avoinna kaikille maanantaista perjantaihin kello 8.00–18.45 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin 12.30–21.30. Alueen portit suljetaan päivittäin kello 21.30.

Tekojäärata on yleisövuorojen aikaan jaettu kahtia luistelijoille ja niille, jotka haluavat luistella välineiden kuten mailojen ja pallojen kanssa. Radalla ei saa käyttää kiekkoja toisin kuin kaukalossa, jossa kiekkojen käyttö on sallittu.

Koko rata on varattu kaikille avoimeen rataluisteluun tiistaisin ja torstaisin 19.30–21.30, lauantaisin kello 10.00–12.00 ja sunnuntaisin 8.00–12.00. Se tarkoittaa, että jääkenttä, joka on yleensä jaettu kahtia, on käytössä ainoastaan rataluistelijoille. Jäälle voi siis tulla vain ilman mailoja ja apuvälineitä. Rataluisteluvuorot eivät vaikuta kaukalon käyttöön.

Seuroille erikseen

Kaikille avointen luisteluvuorojen lisäksi kenttää käyttävät urheiluseurat. Jäärata on varattu urheiluseurojen käyttöön maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 19.30–21.30 sekä lauantaisin kello 8–10. Perjantai-iltaisin eli kello 19.30–21.30 aikaan radalla on Kooveen jääpallovuoro, jonne kaikki ovat tervetulleita.

Sen lisäksi lauantaina 11. joulukuuta ja 18. joulukuuta kaukalo on varattu lasten luistelukursseille kello 10.30–12.30. Jääradan varaukset taas eivät vaikuta kaukalon käyttöön.

Yleisöluistelun lisäksi myös urheiluseurat käyttävät Sorsapuiston kenttää. Jääkiekkokaukaloa ei käytetä seurojen harjoituksiin tänä vuonna, mutta siellä järjestetään muutamana lauantaiaamuna lasten luistelukurssi.

Suljettu jouluaattona

Tampereen kaupungin verkkosivuilla kerrotaan, että tekojäärata ja kaukalo ovat jouluaattona kiinni. Joulupäivänä alue on sen sijaan auki kaikille kello 8.00–21.30. Tapaninpäivän aamuna kello 8–12 on rataluisteluvuoro, jonka jälkeen kenttä jaetaan jälleen kahtia. Myös tapaninpäivänä alue suljetaan kello 21.30.

Uudenvuodenaattona Sorsapuiston kenttä on auki kello 8–15 ja uudenvuodenpäivänä koko päivän 8.00–21.30.

Loppiaisena rata ja kaukalo ovat auki kaikille kello 8.00–18.45. Rataluisteluvuoro on kentällä tuolloin kello 19.30–21.30.

Päivittäinen huolto

Tekojäärata huolletaan päivittäin arkisin kello 18.45–19.30. Viikonloppuisin kenttää huolletaan 12.00–12.30. Kaukalon jää huolletaan arkisin kello 16.00–16.30 ja viikonloppuisin kahdesti eli kello 12.30–13.00 ja kello 16.30–17.00. Huoltojen aikana rataa tai kaukaloa ei voi käyttää.

Sorsapuiston tekojääradan ja jääkiekkokaukalon aukioloajat voi tarkistaa Tampereen kaupungin nettisivuilta.