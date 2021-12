Uusi ilmiö lukioissa Tampereella: Näin opiskelijat taktikoivat kirjoituksilla ja tähtäävät huipputuloksiin – ”Ihan jäätävä stressi”

Valintakoeuudistuksen vaikutukset ovat jo osittain nähtävillä lukioissa. Opetushallitukselle on tullut huolestunutta viestiä siitä, että lukion yleissivistävä tehtävä vaarantuu, kun todistusvalintaa painotetaan. Tampereen lyseon lukion rehtori on huolissaan nuorten mielenterveydestä.

Alma Carmona Toivanen (vas.), Ella Helminen, Kira Forsblom, Anniina Hänninen ja Aino Aittoniemi (eturivissä) kertovat, että hyvistä arvosanoista tulee paineita, sillä todistusvalinta on nostanut hyvän lukiomenestyksen arvoa. Yliopistojen pisteytysvalinta saa lukiolaisilta kritiikkiä. ”Eihän siinä ole mitään järkeä, että menee lukemaan teologiaa ja saa fysiikasta hirveän määrän pisteitä”, Carmona Toivanen sanoo.

Lukion aloittaminen oli tunteiden vuoristorataa, kuvailee Tampereen lyseon lukion ensimmäisen vuoden opiskelija Aino Aittoniemi. ”On tuntunut, että tämä on minun paikkani, on kivaa ja kaikki sujuu. Päinvastaisesti tuntuu myös, että mikään ei ole sujunut, kaveriasiat stressaavat ja oppiaineissa on hirveästi kaikkea uutta.”