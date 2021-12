Näin Aamulehden lukijat kertovat taksilla matkustamisesta Tampereella – Selvitimme vastauksia neljään toistuvaan väittämään

Tampereen Keskustorin taksitolppa on monelle tuttu. Vaikka väyliä taksien saamiseen on nykyään aiempaa enemmän, moni Aamulehden kyselyyn vastannut lukija on törmännyt vaikeuksiin saada taksia. Joulukuun ensimmäinen viikko oli takseille Tampereella kiireinen.