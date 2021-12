Millaista Tampereella on nyt matkustaa taksilla? Vastaa Aamulehden kyselyyn

Aamulehti tekee juttua siitä, miten taksilla matkustaminen sujuu nyt Tampereella. Oletko matkustanut taksilla viimeisen puolen vuoden aikana? Kerro meille oma kokemuksesi.

Pikkujoulukausi on täydessä vauhdissa, koronapassi mahdollistaa tapahtumia ja Tampereen uusi areena on auennut. Ihmisiä on nyt liikkeellä Tampereella, mutta miten siellä sujuu liikkuminen.

Aamulehti tekee juttua siitä, miten taksilla matkustaminen on sujunut Tampereella kuluneen syksyn ja talven aikana.

Kerro meille, miten taksin saaminen on onnistunut ja miten taksin sait? Oletko kohdannut ruuhkaa taksitolpalla? Mihin hintaan ja millaisen matkan olet taksilla matkustanut?

Hyödynnämme vastauksia jutun teossa.

Vastaa kyselyyn ja kerro kokemuksestasi: