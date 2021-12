Uusi takaisku Nokia-areenan liikennejärjestelyissä: mitään uutta tekniikkaa ei saada toimimaan – ”Sulku tehdään ajoneuvoilla ja aidoilla”

Liikenteenohjausjärjestelmään kuuluvaa tekniikkaa ei saada vielä perjantaina käyttöön Nokia-areenan ensimmäiseen tapahtumaan. Liikenteen laaja sulku tapahtuu liikenteenohjaajien, aitojen ja ajoneuvojen avulla. Katso tästä jutusta, miten areenalle kuljetaan ja miten ottelussa toimitaan.

Nokia-areenalle suunniteltua uutta liikenteenohjausjärjestelmää ei saada käyttöön vielä perjantaina areenan ensimmäiseen tapahtumaan.

Perjantaina otetaan käyttöön niin sanottu laaja sulku, jossa estetään moottoriajoneuvoliikenteen pääsy areenan alueelle. Sulku on alkaa perjantaina kello 17 ja on suljettuna kello 22.30 saakka, kun ihmiset on saatu pois areenalta.