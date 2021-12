Nyt se tapahtuu! Tampereen pitkään odotettu areena tulikokeessa – Miten kaikki toimii ensimmäisessä paikallistaistossa? Millainen on vastaanotto? Aamulehti seuraa koko perjantain

Tampereen uusi kiekko- ja tapahtumapyhättö Nokia-areena kokee ensimmäisen tosikoitoksensa perjantaina, kun Tappara ja Ilves ottavat yhteen. Miltä areena nyt näyttää? Miten yleisö ja kiekkoilijat ottavat sen vastaan? Entä kuinka sujuu liikenne ja koronapassin tarkastus? Aamulehti seuraa areenan tapahtumia tässä jutussa aamusta alkaen.

Tampereen upouuden Nokia-monitoimiareenan ovet avautuvat tänään perjantaina ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle, kun tamperelaiset Tappara ja Ilves ottavat mittaa toisistaan areenan ensimmäisessä paikallispelissä.

Areenan ensimmäinen peli on kova koitos Tampereen liikennejärjestelemälle, sillä areenalle suuntaa perjantaina jopa 13 000 ihmistä. Torstaina kerrottiin, että kaikki areenaa varten suunnitellut liikennejärjestelyt sen sijaan eivät ole vielä valmiita.

Miten ihmiset pääsevät areenalle? Miltä areena näyttää valmiina? Kuka vie ensimmäisen paikallisvoiton? Aamulehti seuraa areenan ensimmäisen kiekkopäivän tapahtumia aamusta iltaan tässä jutussa.

Näin perjantai on edennyt

Uudet liikennejärjestelyt eivät vielä tänään käytössä

Kello 8.55: Nokia-areenalle suunniteltua uutta liikenteenohjausjärjestelmää ei saada käyttöön vielä täksi illaksi.

Liikenteenohjaus piti tapahtua sähköisten ajoneuvoesteiden eli pollareiden avulla. Lisäksi alueella piti olla opastekylttejä, muuttuvia kaistaopasteita ja infotaulu. Näitä ei kuitenkaan saada käyttöön.

”Mennään aika pitkälti manuaalisella liikenteenohjauksella. Vaikutus periaatteessa sama, mutta sulku tehdään ajoneuvoilla ja aidoilla. Tekniikkaa ei ole hirveästi käytössä”, Tampereen kaupungin projektipäällikkö Mika Kulmala kertoi Aamulehdelle torstaina.

Näin jalankulkua ohjattiin työmaa-aidoilla Vuolteenkadulla aivan Nokia-areenan vieressä perjantaina aamulla kello 5.30 aikaan.

Uusia liikennejärjestelyjä ei saada vielä täksi illaksi käyttöön. Perjantaina aamulla Vuolteenkadun ja Sorinkadun risteyksessä näytti tältä.

Useita bussilinjoja siirtyy poikkeusreiteille

Kello 8.47: Nokia-areenan ensimmäinen jääkiekko-ottelu tietää muutoksia myös Nysse-liikenteeseen. Poikkeukset ajoittuvat perjantaille kello 17–22.30.

Vuolteenkadulle, Rautatienkadulle ja Kalevantielle tulee ajoesteitä, mikä siirtää bussit 2, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 26, 27, 28, 30, 31,40, 80, 95 ja 103 poikkeusreitille. Bussipysäkit Sorin aukio C, D ja E sekä Ratinan suuntainen pysäkki Rautatieasema E on suljettu.

Bussiliikenteen muutokset voivat vaihdella ilmoitetusta aikataulusta. Muut bussit ja ratikat palvelevat poikkeustilanteen ajan normaalisti.

Areenan lähellä suljetaan tänään katuja

Kello 8.43: Liikenne Tampereen ytimessä mullistuu tänään, kun Nokia-areenalle saapuu loppuunmyytyyn jääkiekon paikallisotteluun noin 13 000 ihmistä. Se tarkoittaa poikkeuksellisia järjestelyjä.

Ensimmäisissä jääkiekkopeleissä 3. ja 4. joulukuuta areenalla otetaan käyttöön niin sanottu laaja sulku. Sulku alkaa tuntia ennen liigaotteluiden alkua, ja kadut pidetään suljettuina arviolta tunti tapahtuman päättymisen jälkeen.

Perjantaina sulku aloitetaan kello 17.30. Jos kannen alue ruuhkautuu, sulku voi alkaa jo aiemmin. Sulku päättyy tänään noin kello 22, mutta tarvittaessa järjestelyt voivat jatkua myöhempäänkin.

Nokia-areenan ovet aukeavat tänään

Kello 8.39: Tampereen ydinkeskustaan ratapihan päälle noussut Nokia-areena on nyt valmis vastaanottamaan ensimmäiset katojansa. Takana on loppukiri, jonka aikana areenalla on tehty töitä vuorokauden jokaisena tuntina.

Myyntijohtaja Elina Tikkakoski arvioi Aamulehdelle, että viime päivinä areenalla on ollut töissä pitkälle yli 1 000 työntekijää. Areenalla on esimerkiksi kalustettu ravintoloita, sisustettu aitioita, asennettu julkisivun logoja, testattu jäänpeittolevyjen paikalleen laittoa ja purkua sekä optimoitu projisointilaitteita tuleviin kiekkopeleihin.

