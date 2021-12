Main ContentPlaceholder

Tampere

Tänään se aukeaa! Tampereen keskustan uusi maamerkki Nokia-areena on valmis – Seurasimme tiukkaa loppukiriä, jossa yli 1 000 työntekijää paiski töitä kellon ympäri

Tampereen ydinkeskustaan ratapihan päälle rakennettu Nokia-areena on nyt valmis vastaanottamaan ensimmäiset katsojansa. Takana on loppukiri, jonka aikana areenalla on tehty töitä vuorokauden jokaisena tuntina. Ravintolajätti Noholle 22 ravintolan kokonaisuus on suurin avaus ikinä.

Tampereen uuden areenan myyntijohtaja Elina Tikkakoski ehti torstaina iltapäivällä kuvaan katsomoravintola Stefan’siin. Taustalla katsomoravintolan katetut pöydät odottivat jo perjantai-illan ruokailijoita.

Aamulehti Keittiömestari Eeva Heino valmistelee alkuruokia Nokia-areenalla torstaina alkuillasta. 24 tunnin kuluttua Tampereen uuden areenan ovet ovat ensimmäistä kertaa auki yleisölle. Areenalle odotetaan perjantai-iltana 13 000 katsojaa, kun Tappara isännöi loppuunmyytyä paikalliskamppailua Ilvestä vastaan.