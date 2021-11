Tampereen yliopiston työntekijöitä kutsutaan nyt keskusteluihin irtisanomisista – työt päättyvät 107 ihmiseltä.

Tampereen yliopiston tukipalveluiden työntekijöitä koskevassa yt-prosessissa lähetetään maanantaina ja tiistaina 29.11.–30.11.2021 työntekijöille kutsut muutoskeskusteluihin. Keskustelut pyritään käymään 16. joulukuuta mennessä.

Tiedot käyvät ilmi Tampereen yliopiston työntekijöille lähettämästä tiedotteesta.

Yliopiston puoliltapäivin lähettämän tiedotteen mukaan työt päättyvät joko irtisanomisen tai työsuhteen päättymisen paketin kautta yhteensä 107 ihmiseltä. 81:lle työntekijälle tarjotaan uutta tukipalvelutehtävää yliopistossa. Syyskuusta alkaen toisen työnantajan palvelukseen siirtyneitä tai eläkkeelle jääneitä on yhteensä 39, mikä vaikuttaa irtisanottavien määrään.

Vapaaehtoisen eläkeratkaisun yt-neuvottelujen jälkeen tehneitä ja neuvotteluissa sovitun eläköitymisen paketin ottaneita työntekijöitä on 27. Lisäksi Certia oy:hyn siirtyy liikkeenluovutuksella 46 henkilöä.

”Tässä pyörii monennäköisiä lukuja, mutta se olennainen luku on kyllä se, että 215 ihmistä irtisanotaan Tampereen yliopistosta. Sen lisäksi 39:llä ihmisellä on tehtävät päättyneet tässä yt-neuvottelujen aikana. Osa on lähtenyt eläkkeelle, osa irtisanoutunut. Eli 254:ltä ihmiseltä on näiden yt-neuvottelujen aikana päättynyt tai päättymässä työt ”, sanoo yliopistotutkija Sinikka Torkkola, Tampereen yliopistolla työskentelevien pääluottamushenkilö.

Torkkolan mukaan kutsu muutoskeskusteluihin tarkoittaa käytännössä irtisanomista.

”Se on eri asia, että 81:lle ihmiselle tarjotaan uutta tehtävää, mutta se tarkoittaa, että uusin työehdoin, koska työ on olennaisesti muuttunut. Se voi tarkoittaa esimerkiksi palkan alentumista”, Torkkola sanoo.

Tampereen yliopiston työntekijöitä edustavat pääluottamushenkilöt Sinikka Torkkola, Jorma Viikki ja Arja Liikanen katsovat maanantain illansuun tiedotteessaan työnantajan rikkoneen neuvotteluissa antamansa lupauksen.

”Nyt ilmoitettujen tietojen valossa näyttää siltä, että itse irtisanoutuneiden määrä kasvattaa eikä vähennä poistuvien työntekijöiden kokonaismäärää, kuten työnantaja neuvotteluissa ilmoitti. Neuvottelualoitteessa työnantajan ilmoittama vähennystavoite 215 henkilötyövuotta on kasvanut 254 henkilöksi, jotka irtisanotaan tai ovat jo irtisanoutuneet”, pääluottamushenkilöt kirjoittavat tiedotteessa.

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls kommentoi maanantai-iltana sähköpostitse Aamulehdelle pääluottamushenkilöiden tiedotetta näin:

”Neuvotteluesityksen 13.9.2021 mukaan arvioitu vähennystarve oli 215 henkilötyövuotta. Tampereen yliopisto on kuitenkin huomioinut vähennystarpeessa myös ne työntekijöiden oma-aloitteiset irtisanoutumiset, jotka ovat jo toteutuneet syksyn aikana, ja ne vähentävät irtisanottavien määrää. Tämä on ollut yliopiston tahtotila, ei neuvottelukysymys. Vapaaehtoisesti eläkkeelle siirtyneitä/siirtyviä työntekijöitä on 21 henkilöä ja 18 työntekijää on irtisanoutunut muusta syystä mm. siirtyäkseen uuden työnantajan palvelukseen. Lisäksi vapaaehtoisen eläkeratkaisun on valinnut yhteensä 27 työntekijää. Näin ollen vähennysmäärä ja poistuma on yhteensä 173 henkilöä”, Walls kirjoittaa.

Walls kertoo vielä vastauksessaan, että yt-neuvottelut käytiin taloudellisista, tuotannollista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Toiminnallinen muutos on Wallsin mukaan merkittävä. ”Määrään sisältyy muun muassa 24 uutta työtehtävää Koulutuksen ja oppimisen palvelualueella, jotta opettajien työtä voidaan tukea koulutusstrategisten muutosten tekemisessä ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamisessa”, Walls kirjoittaa.

Pakettien sisältö sovittu

Yt-neuvotteluissa päästiin yksimielisyyteen tukipalveluiden työsuhteen päättymisen paketista, eläköitymispaketista ja työllistymisen tuen toimenpiteistä.

Työsuhteen päättymisen paketissa irtisanottavaksi valikoitunut työntekijä sopii työnantajan kanssa työsuhteen päättymisestä ja saa korvauksena 3–9 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Halukkuutensa pakettiin työntekijän piti ilmoittaa viime perjantaihin mennessä.

Eläköitymispakettia tarjottiin kaikille neuvotteluiden piirissä olleille työntekijöille, jotka saavuttavat vanhuuseläkeiän kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Eläköitymispaketti on arvoltaan työntekijän yhdeksän kuukauden palkkaa vastaava summa.

Yt-neuvotteluissa ei saavutettu yksimielisyyttä neuvottelujen taloudellisista ja toiminnallisista perusteista.

Tampereen yliopiston tukipalveluita koskevia yhteistoimintaneuvotteluja käytiin syyskuun puolivälistä alkaen kahdeksan viikon ajan. Neuvottelukertoja oli yksitoista. Neuvottelut koskevat 1 100:aa tukipalveluiden työntekijää.

Tampereen yliopiston tavoite oli 215 henkilötyövuoden vähentäminen tukipalveluista ja 48 henkilön ulkoistaminen Certialle.

