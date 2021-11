Koronapassi sai tamperelaiset haluamaan rokotteen – Hatanpäällä rokotteeseen tulijoita jouduttiin käännyttämään pois: ”Kysynnän kasvuun ei osattu valmistautua”

Hoitotyön päällikön mukaan koronarokotuksiin tarvitaan lisää kapasiteettia terveysasemien rinnalle.

Aamulehti

Ihmisten rokotehalukkuus näyttäisi vilkastuneen Tampereella. Tampereen kaupungin hoitotyön päällikön Birgit Aikion mukaan rokotuksia haetaan nyt jokaisesta rokotepaikasta enemmän, ja rokotusmäärät ovat kasvaneet viime viikkoina kokonaisuudessaan neljänneksellä. Hän uskoo, että viime viikolla käyttöön otettu koronapassi on saanut ihmiset ottamaan rokotteita.

Kysynnän lisääntyminen voi näkyä ruuhkautumisena.

Esimerkiksi lauantaina Hatanpään rokotuspiste ruuhkautui, ja rokottajien työskentelyssä oli Aikion mukaan haasteita. Rokotteita ei ehditty saada valmiiksi niin nopeasti kuin olisi ollut tarve.

Aikion mukaan odotusaika venyi kohtuuttomaksi ja rokotukseen tulleita jouduttiin käännyttämään pois. Rokotukseen pyydettiin lisäkäsiä kiirevastaanotosta.

Marraskuun toisella viikolla rokotteita annettiin Tampereen terveysasemilla 2765 kappaletta. Koronapassin käyttöönottoviikolla rokotteita annettiin 3643 kappaletta. Määrässä on mukana sekä ensimmäiset annokset että tehosteannokset.

Tampereen kaupunki aikoo avata ensi vuonna uuden rokotuspaikan vastatakseen kasvaneeseen kysyntään. ”Etsimme nyt sopivaa tilaa. Sen on tarkoitus toimia rokotusklinikkaperiaatteella”, Aikio kertoo.

Ruuhkaa ajanvarauksessa

Tällä hetkellä rokotteita annetaan ajanvarauksella terveysasemilla sekä ilman ajanvarausta kiertävässä rokotebussissa ja pop-up-pisteillä Hervannan Duossa, Hatanpään terveysasemalla viikonloppuisin ja Koskikeskuksessa.

Jos on kuluneella viikolla yrittänyt varata ajan terveysasemalle koronarokotukseen, joillekin asemille ajan on saattanut saada vasta joulukuun lopulle.

”Kysynnän kasvuun ei osattu valmistautua kaikilla terveysasemilla. Tätä parannetaan ja aikoja lisätään”, Aikio sanoo.

Influenssarokotteita on Aikion mukaan otettu niin hyvin, että influenssarokotteeseen varattuja aikoja on pystytty siirtämään koronarokotukseen.

Sunnuntaina Tampereen kaupungin sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä esimerkiksi Lielahden terveysasemalle ensimmäisen rokoteajan saa torstaille 2. joulukuuta, mutta Tipotielle ensimmäinen vapaa aika on vasta tammikuussa.

Rokotusajan voi varata myös soittamalla terveyspalveluihin.

”Jos rokotuslinjalle soittaessaan ei saa aikaa, silloin sinne voi jättää yhteystietonsa, ja aikoja pyritään avaamaan lisää. Sitten asiakkaalle soitetaan seuraavalla viikolla ja tarjotaan aikaa.”

Rokotusbussi

Rokotusbussin mahdollinen rokotuskapasiteetti on Aikion mukaan täydessä käytössä. Marraskuun toisella viikolla bussissa rokotettiin 662 ihmistä ja kolmannella 1 010.

Bussin aukioloaikaa on mahdollista pidentää, mutta talviaika tuo Aikion mukaan omat haasteensa, kun esimerkiksi ulkona on kylmä jonottaa. Rokotusbussi on pysähdyksillään auki yleensä kaksi tuntia ja joillain kerroilla kolme.

Bussiin otettavat rokotemäärät pyritään arvioimaan mahdollisimman hyvin, ettei niitä menisi hukkaan. Terveysasemilla ja rokotepisteillä rokotteita pitäisi Aikion mukaan olla varattuna riittävästi.

”Toki kasvava kysyntä voi pop-up-tapahtumassa näkyä myös rokotteiden loppumisena, mutta sellaista ei ole tullut tietooni”, Aikio sanoo.