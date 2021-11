Hoiva-avustajien tulo Filippiineiltä Tampereelle saattaa viivästyä – Kaikki asuntoja myöten on valmiina, mutta TE-toimiston päätös puuttuu

Tampereen kaupunki palkkaa työperäisen maahanmuuton pilotissa 34 hoiva-avustajaa Filippiineiltä yhdessä Mehiläinen oy:n omistaman suomalaisen tytäryhtiön kanssa. Hoiva-avustajilla on mahdollisuus jatkaa Suomessa lähihoitajatutkintoon puolen vuoden oppisopimuskoulutuksen jälkeen.

Mehiläinen on kouluttanut hoitajia omiin yksiköihinsä Hongkongissa, joten yhtiöllä on valmius tuoda heitä myös Tampereen kaupungin yksiköihin.

Kolmentoista filippiiniläisen hoiva-avustajan piti saapua Tampereelle joulukuun alussa, mutta heidän tulonsa saattaa viivästyä. Perjantaina ilmeni, että Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ei ole vielä tehnyt tulijoille oleskelulupapäätöksiä. Päätös tarvitaan viisumin saamiksesi Suomeen.

Tampereen kaupunki palkkaa työperäisen maahanmuuton pilotissa 34 hoiva-avustajaa Filippiineiltä yhdessä Mehiläinen oy:n omistaman suomalaisen tytäryhtiön kanssa. Kaupunginhallitus teki asiasta päätöksen elokuussa.

Mikä? Hoiva-avustaja Työtehtävänä asiakkaan perustarpeista huolehtiminen ja niissä avustaminen, kuten peseytyminen, pukeminen, ruokailu, ulkoilu ja viriketoiminta. Ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Eivät työskentele yksin eivätkä osallistu lääkehoitoon. Lähde: Tampereen kaupunki

”Pilotti on edennyt aika vauhdikkaasti, ja nyt olisi ensimmäinen ryhmä tulossa 7. joulukuuta”, kertoo Tampereen ikäihmisten palvelujen palvelujohtaja Mari Patronen. ”Mutta hetki sitten tuli tieto, että he eivät ole saaneet viisumeita. Viisumit odottavat edelleen osapäätöstä Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimistosta.”

”Täällä on oikeastaan kaikki valmiina. Nyt me vain oikeastaan odotamme, että he tulevat. Toivon tietysti hakemusten nopeaa käsittelyä”, Patronen sanoo.

Seuraava ryhmä saapuisi ensi vuoden alussa.

Kaikki valmiina

Yhteistyökumppani on hankkinut hoiva-avustajille asunnot. Tampereelta ja kaupungin puolella on sovittu, mihin yksiköihin hoiva-avustajat sijoitetaan.

”Kaupungin omassa tuotannossa heitä tulee tehostetun palveluasumisen yksiköihin niin, että heitä on 2–3 kussakin yksikössä”, Patronen kertoo.

Yksiköissä valmistaudutaan tulijoiden saapumiseen. ”Heillä on aluksi kuukauden kestävä työssäoppimisjakso työskentelytapoihin ja uuteen kulttuuriin.”

Hoiva-avustajia kokeillaan pilotissa hoivahenkilöstön vajeen vuoksi. Hoiva-avustajien kanssa tehdään määräaikainen 36 kuukauden työsopimus.

”Kaikki ovat suhtautuneet yksiköissä heidän tuloonsa positiivisesti. Tämä on haastavassa henkilöstötilanteessa yksi niistä keinoista, jolla tilannetta ratkaistaan. Tilanne on todella kurja”, Patronen sanoo.

Hoiva-avustajilla on mahdollisuus jatkaa täällä lähihoitajatutkintoon puolen vuoden oppisopimuskoulutuksen jälkeen.

Pirkanmaan TE-toimisto käsittelee oleskelulupahakemukset saapumisjärjestyksessä. TE-toimisto kertoo sivustollaan, että koronavirusepidemian aiheuttaneen poikkeustilanteen vuoksi käsittelyajoissa saattaa esiintyä ajoittaista viivettä.