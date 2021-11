Main ContentPlaceholder

Tampereen Nokia-areenan hotelli aukeaa 13. joulukuuta, varsinaiset avajaiset yhtä aikaa areenan kanssa – ”Silloin olemme täydessä iskussa”

Hotellinjohtaja Janne Mönkkösen mukaan varauksia on jo alkanut kertyä. Niitä on tehty etenkin avajaisviikolle, tapahtumapäiviin ja jääkiekon MM-kisojen aikaan, jolloin osa päivistä on jo loppuunmyyty.

Tältä näyttää Tampereen tapahtuma-areenan uuden hotellin sviitissä.