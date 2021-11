Tampereen Keskustorin Joulutori aukeaa osittain lauantaina – ”Käytännössä tarjolla on jo kaikkea”

Suurin osa Joulutorin ravintoloista ja mökeistä avataan lauantaina. Loput myyntipisteistä avataan viimeistään 4. joulukuuta.

Tampereen Keskustorin Joulutorin sesonki käynnistyy osittain lauantaina 27. marraskuuta. Lauantaina aukaistaan Munkkikahvila, glögiravintola, sekä uusi kuplavohveleita myyvä konttiravintola. Myös suurin osa elintarvikkeita ja käsitöitä myyvistä mökeistä avataan. Loput myyntipisteet, kuten osa käsitöitä myyvistä mökeistä, aukeaa Joulutorin avajaisten yhteydessä 4. joulukuuta.

”Lauantaista alkaen saksalaisia herkkuja saa neljästä mökistä, Kauppahallin kotiruoka on auki, sekä käsitöitä myyviä mökkejä on auki noin kymmenen kappaletta. Käytännössä kaikkea mitä meillä on, on lauantaista alkaen tarjolla,” Joulutorin tuottaja Rami Lehtinen kertoo.

Rami Lehtinen sanoo odottaneensa sitä, että ihmiset pääsisivät nauttimaan jostain myönteisestä turvallisissa olosuhteissa. Hänen mukaansa on kunnia-asia olla tuottamassa Joulutoria.

Kaikki Joulutorin käsityöläiset eivät pääse avaamaan myyntipisteitään vielä lauantaina, joten Joulutorin avaamisessa hyödynnetään eräänlaista hybridimallia. Myyjät saavat vapaasti valita 27. päivästä 3. päivään saakka päivät, joina he pitävät myyntipisteensä auki. Lauantai valikoitui Joulutorin avaamisajankohdaksi sunnuntaina vietettävän Tampereen joulunavauksen vuoksi.

”Totesimme, että on kaikkien kannalta järkevää hyödyntää tuleva viikonloppu,” Lehtinen sanoo.

Avaamisen jälkeen kaikki Joulutorin ravintolat ja mökit ovat auki 22. joulukuuta asti joka päivä kello 11–19. Glögiravintola on auki kello 11–20 ja Munkkikahvila kello 11–19.

Koronapassi käytössä

Joulutorin ravintoloista vaaditaan suurimman osan ajasta koronapassi. Munkkikahvilassa passi vaaditaan aina, mutta glögiravintolaan pääsee kello 11–14 ilman koronapassia. Tällöin paikkojen määrää on rajoitettu 75 prosenttiin. Glögiravintolassa vaaditaan koronapassia arkisin kello 14 eteenpäin sekä viikonloppuisin.

Lehtinen toivoo, että kävijät löytäisivät joulutunnelman epidemiatilanteesta huolimatta.

”Uskonkin niin, koska yli 80 prosenttia on saanut tuplarokotuksen ja täällä ollaan ulkotiloissa. Sisätiloissa pystyy olemaan turvallisesti koronapassin avulla.”

Lehtinen ajattelee, että viime vuoteen verrattuna Joulutorin toteuttamisessa ollaan ”huomattavasti turvallisemmilla vesillä” rokotteiden edistymisen ja koronapassin ansiosta. Koronatilanteesta huolimatta Joulutori oli viime vuonna suosittu tapahtuma, joten Lehtinen odottaa suurta kävijämäärää myös tänä vuonna.

Perjantaina aamupäivällä Joulutorilla riitti kiirettä ja järjesteltävää.

Juhlallisuuksia ja uusia kauppiaita

Joulutorilla nähdään tänä vuonna juhlallisuuksia, kun perinteinen jouluparaati päättää kulkunsa sunnuntaina 28. marraskuuta Joulutorin kuusen juurelle. Paraati lähtee sunnuntaina kello 14 Hämeenpuistosta ja kulkee Kauppakatua pitkin Keskustorille. Paraatissa on mukana joulupukki, joka matkustaa hevoskärryn kyydissä.

Joulupukki on päätähtenä myös Joulutorin avajaisissa 4. joulukuuta. Avajaissanat tulee lausumaan Joulutorin perustaja Timo P. Nieminen, joka sai idean Joulutorista vuonna 2008. Alunperin tori oli nykyistä pienempi ja mökkejä, esiintyjiä ja myyjiä on tullut koko ajan lisää. Lehtisen mukaan myös tänä vuonna mökeissä on yli kymmenen uutta kauppiasta.