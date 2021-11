Ranta-Tampellaan tulee viimein kohtuuhintaista asumista Tampereella – Toinen toimija kipuilee vielä suunnitelmansa kanssa: ”Emme ole luovuttaneet”

Yhdeksänkerroksinen vuokratalo nousee Ranta-Tampellan Kanavanvarsikortteliin. Rakennustyöt käynnistyvät joulukuussa.

M2-Kodeille rakennettava asuintalo nousee osoitteeseen Ranta-Tampellankatu 10. Havainnekuva näyttää, että tulossa on alueen yleisilmettä mukaileva punatiilinen kerrostalo.

Aamulehti

Tampereen kaupungin tavoite kohtuuhintaisten asuntojen saamiseksi Ranta-Tampellaan näyttää lopulta toteutuvan.

Skanska ja M2-Kodit ovat sopineet vuokra-asuntojen rakentamisesta Ranta-Tampellan Kanavanvarsikortteliin. Yhdeksänkerroksisen Ara-vuokratalon asunnoista on näkymä aluetta halkovalle kanavalle. Rakennustyöt käynnistyvät jo loppuvuoden aikana. Tavoitteena on, että kohde valmistuu keväällä 2023.

Taloon tulee yhteensä 62 asuntoa yksiöistä kolmioihin. Asuntojen koot vaihtelevat 30–72,5 neliön välillä. Skanska on toteuttanut samaan korttelipihaan jo yhden omaperusteisen kohteen, ja toinen on käynnistymässä.

”Toteutuskohde on teknisesti ja taloudellisesti haastava, mutta saimme rakennusluvan ja M2:lla on mahdollisuudet aloittaa rakentaminen jo joulukuussa”, Skanskan yksikönjohtaja Toni Tuomola kertoo.

Kovat kustannukset

Jo Ranta-Tampellan kaavaa hyväksyessään Tampereen kaupunginvaltuusto jätti toivomusponnen, että alueelle tulisi myös kohtuuhintaista asumista. Korttelin konseptikilpailuvaiheessa haettiin monipuolisia asumisen rahoitusratkaisuja.

Jotta kohtuuhintainen rakentaminen on mahdollista, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran on hyväksyttävä hanke valtion tukea saavaksi kohteeksi. Kaksi aiempaa yritystä Ranta-Tampellassa ovat kaatuneet, koska rakentamiskustannukset nousivat liian korkeiksi.

Ensimmäisenä leikistä luopuivat Tampereen vuokratalosäätiö (VTS) ja Kotilinnasäätiö. Skanska viritteli omaa hankettaan ensin Setlementtiasuntojen kanssa, mutta törmäsi Aran kustannusraameihin.

”Skanska oli sitten yhteydessä meihin, ja halusimme yhdessä löytää ratkaisun. Olemme iloisia, että Tampereen mittakaavassa kalliille asuinalueelle toivottiin myös kohtuuhintaista vuokra-asumista”, Y-Säätiö-konsernin rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman sanoo.

”Laadusta ei tingitä”

Toni Tuomolan mukaan kohteen toteutuminen on nyt varmaa. Hän toteaa, että yhtälön saaminen toimivaksi on vaatinut paljon keskusteluja Tampereen kaupungin, Aran, M2-Kotien ja Skanskan kesken.

”Suunnitelmia on kehitetty eteenpäin ja saatu kustannuspainetta pienennettyä. Aran enimmäishintaan on sitouduttu. M2-Kodit on saanut jo päätökset Arasta, joten rakentaminen voidaan aloittaa.”

Tuomolan mukaan rakentamisen laadusta ei kuitenkaan tingitä.

”Suomessa jo lainsäädäntö asettaa aika hyvän alarajan kaikelle tekemiselle. Ranta-Tampellassa on myös tietyt kaupunkikuvalliset vaatimukset. Samantyyppinen ja määräykset täyttävä talo siihen syntyy kuin muutkin lähiympäristön talot.”

Eniten tarvitseville

Vuokra-asunnot rakennuttava M2-Kodit on osa yhteiskunnallista Y-Säätiö-konsernia. M2-Kotien rakennuttamat vuokratalot ovat aina Ara-kohteita, eli ne ovat valtion tuella rakennettuja ja niiden vuokrat ovat säädeltyjä.

”Talon valmistuttua asukasvalinnoissa tullaan noudattamaan tarveharkintaa ja varallisuusrajoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asunnot vuokrataan niitä eniten tarvitseville”, Pekka Kampman toteaa.

Ranta-Tampellaan on vireillä myös Tampereen opiskelija-asuntosäätiön Toasin vuokra-asuntokohde.

Suunnitelmissa on ollut kahdeksankerroksinen noin 80 asunnon talo, jonka asunnot olisivat yksiöitä ja kaksioita. Myös Toas on kipuillut kustannuspaineiden kanssa.

”Suunnitelmia on vähän muutettu ja toteuttajaa etsitään nyt näillä uusilla suunnitelmilla. Emme ole luovuttaneet, mutta haasteelliselta se tuntuu”, Toasin toimitusjohtaja Kirsi Koski kertoo.

Talon kerrosluku on ennallaan, mutta asuntojen määrää ollaan vähentämässä ja kaksioiden määrää kasvatetaan. Näin siksi, että keittiö ja kylpyhuone ovat asunnon kalleimpia neliöitä.