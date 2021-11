Tampere vaatii koronapassia kaupungin tiloissa järjestettävissä yli 100 hengen tilaisuuksissa – kirjastokäynnillä passia ei kysytä

Tavallisella kirjastokäynnillä tai museovierailulla koronapassia ei tarvita, mutta yli sadan hengen yleisötilaisuuksissa se vaaditaan jo ovilla.

Aamulehti

Tampereen kaupunki ottaa koronapassin käyttöön kaupungin tiloissa keskiviikosta alkaen. Koronapassia vaaditaan niissä järjestettävissä yli 100 hengen yleisötilaisuuksissa.

Vaatimus koskee vain tiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia, ei tiloja ylipäätään. Tavallisella museovierailulla tai kirjastokäynnillä koronapassia ei siis tarvita.

Sen sijaan jos esimerkiksi Vapriikissa, kirjastossa tai liikuntapaikalla järjestetään yli sadan hengen tapahtuma, kilpailu tai muu tilaisuus, koronapassi tulee esittää sisäänpääsyn yhteydessä.

Tampere-talo edellyttää koronapassia konserteissa ja tapahtumissa sekä Muumimuseossa.

Vaihtoehto rajoituksille

Koronapassia ei vaadita alle 16-vuotiailta. Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka voi ladata Omakannasta. Sen saa, kun molemmat rokotukset on otettu, korona on sairastettu tai kun tuoreen testin tulos on negatiivinen.

Koronapassi vaaditaan keskiviikosta 24. marraskuuta alkaen aina 19. joulukuuta asti.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Pirkanmaalle kokoontumisrajoituksia sisätiloissa järjestettäviin yli sadan hengen tilaisuuksiin, joissa kaikille osallistujille ei ole määrättyjä istumapaikkoja tai tilaisuudessa on yhteislaulua. Koronapassi toimii vaihtoehtona rajoituksille.