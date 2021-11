Katso talviset kuvat: Sorsapuiston tekojäällä oli luistelijoita aamusta asti – ”Kiekko luistaa hyvin, ja terän alla tuntuu mukavalta”

Tampereella aukesi keskiviikkona Sorsapuiston tekojää. Isä Jussi Koivisto ja Emil Koivisto olivat heti silloin yhdessä pelailemassa. Jussi kertoo, että hänellä on usein töistä aamupäivät vapaana, jolloin he usein käyvät luistelemassa. Emil on luistelusta innoissaan ja tykkää pelata jääkiekkoa.