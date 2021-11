Main ContentPlaceholder

Tampere

Tästä löydät kaiken, mitä Tampereen Nokia-areena pitää sisällään – Katso kuvat ja jokaisen kerroksen pohjapiirrokset: ”Todella moderni”

Tämän jutun pohjapiirroksista ja kuvista näet, mitä palveluja ja toimintoja Nokia-areenalta löytyy ja miltä yleisilme näyttää. Uusi maamerkki hohtelee pronssin, samppanjan ja hopean sävyissä. Pihakannessa on mustaa betonikiveä ja Kurun harmaata graniittia. Aula on tumma, mutta hotellissa on talvinen ja valoisa yleisilme. Ulkoseinät saa hohtamaan Tapparan tai Ilveksen sävyissä kotipelien mukaan.

Tämän jutun grafiikoista näet, mitä Nokia-areenalla on.