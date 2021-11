Huippusuosittu tekojäärata avataan keskiviikkona Tampereella – Kuntoluistelijat saavat toivotun uutuuden

Tampereen Sorsapuiston tekojäärata saadaan käyttöön keskiviikkona kello 8. Koulukadun tekojää Tampereella avattiin yleisölle jo perjantaina. Myös Akaassa ja Pälkäneellä tekojäille päästäneen tällä viikolla.

Aamulehti

Talvikausi alkaa Tampereen Sorsapuistossa, kun tekojäärata avataan keskiviikkona 24.11. kello 8. Tampereen kaupunki kertoi odotetun uutisen maanantaina. Viime vuonna valmistunut tekojäärata kaukaloineen nousi heti ensimmäisenä talvenaan valtavan suosituksi.

Sorsapuiston tekojäärata on avoinna kaikille päivittäin. Kenttä on jaettu kahteen osaan, jossa toinen puoli on varattu mailattomille luistelijoille ja toinen puoli mailallisille, pallon kanssa pelaaville luistelijoille.

Tänä vuonna tekojäältä on varattu muutamia aikoja viikossa kaikille avoimeen rataluisteluun. Tällöin tekojäällä on mahdollista luistella pikaluisteluradan mukaisesti. ”Viime talvena toivottiin kovasti, että tulisi rata myös kunto- ja retkiluistelijoille”, Tampereen kaupungin liikuntapäällikkö Mikko Heinonen kertoo Aamulehdelle.

Uutuutena alueella on tänä talvena myös grilli- ja kahvilapalveluja sekä luistimien huolto- ja vuokrauspalvelu.

27. marraskuuta alkaen Sorsapuistossa järjestetään perheluistelukurssit neljänä peräkkäisenä lauantaina, jolloin kaukalo on varattuna kello 10.30–12.30. Ilmaiset kurssit on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille vanhempineen.

Mikä? Sorsapuiston tekojäärata Vuonna 2020 valmistunut tekojäärata-alue käsittää kaukalon ja luistelualueen, jonka pituus on 150 metriä ja leveys 70 metriä. Luistelualue on avoinna kaikille maanantaista perjantaihin kello 8–18.45 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin 12.30–21.30. Rataluisteluvuorot ovat tiistaisin ja torstaisin kello 19.30–21.30, lauantaisin kello 10–12 ja sunnuntaisin kello 8–12. Muina aikoina jäärata on varattu seurakäyttöön. Kaukalo on avoinna päivittäin kello 8–21.30 mailallisille ja kiekollisille pelaajille.

Koulukadun kentällä luistellaan jo

Tampereen Koulukadun tekojäärata avattiin perjantaina 19. marraskuuta. Heinosen mukaan Koulukadun kenttä saatiin ensin käyttöön, koska se on selvästi pienempi ja siten helpompi jäädyttää.

Koulukadun kentällä 2 on maksuton ja mailaton yleisövuoro viikonloppuisin molempina päivinä kello 11.15–13.15.

Arkisin maksuttomia mailallisia yleisöluisteluvuoroja on kentällä 2 kello 16–18.15 ja viikonloppuisin molemmilla kentillä. Kentällä 1 lauantaina kello 11–13 ja kello 13.15– 16.30 sekä sunnuntaisin kello 11–13 ja kello 13.15–16.15. Kentällä 2 lauantaisin kello 8–11, kello 11.15–13.15 ja kello 13.30–16.30 sekä sunnuntaisin kello 9–11, kello 11.15–13.15 ja kello 13.30–16.30.

Akaassa jäädytys käynnissä

Akaan Toijalassa Keskusurheilukentän tekojäärata avataan viimeistään viikonloppuna, kertoo Akaan kaupungin liikuntapaikkojen hoitaja Marko Hänninen maanantaina. Ulkojäärata oli viime talvena ensimmäistä kertaa käytössä. Se nousi Hännisen mukaan silloin heti suosituksi.

Tekojäärata on päivisin koululuokkien käytössä. Yleisö pääsee luistelemaan iltaisin ja viikonloppuisin. Jäärata on nimetty perhejääksi, eikä siellä saakaan pelata lainkaan jääkiekkoa, eli yleisövuorot ovat mailattomia.

Tekojäärata on avoinna arkisin kello 7–21 ja viikonloppuisin kello 10–20.

Akaan Toijalan tekojääradan jäädyttäminen oli käynnissä maanantaina 22. marraskuuta. Letkuttajana on ”21 vuoden kokemuksella” liikuntapaikkojen hoitaja Marko Hänninen.

Pälkäneellä avattaneen tällä viikolla

Tekojääradan jäädyttäminen on työn alla myös Pälkäneellä, jossa Haanloukkaan tekojääkaukalo on palvellut jo vuodesta 2008 asti. ”Vahva oletus on, että päästään tällä viikolla avaamaan”, sanoo Pälkäneen kunnan liikunta- ja vapaa-aikasihteeri Petri Ketola.

Ketolan mukaan tekojääradalla on riittänyt kävijöitä Hämeenlinnasta asti, etenkin ennen Tampereen Sorsapuiston avaamista. Erityinen kävijäpiikki koettiin korona-aikaan, kun jäähallit olivat pitkälti suljettuina. ”Oli suorastaan kansainvaellus”, Ketola sanoo.

Koululuokat käyttävät Haanloukkaan tekojäätä arkisin noin kello 15 asti, jonka jälkeen vuoroja annetaan ajanvarauksella. Lauantaisin ja sunnuntaisin on kello 10–12 mailattomat yleisövuorot ja 12–21 saa käyttää mailoja. ”Totta kai mailallisella vuorolla voi luistella myös mailattomana”, Ketola muistuttaa.