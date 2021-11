Juuri nyt: Ratikka ja pyöräilijä törmäsivät Tampereen Kalevassa – ratikkaliikenne Hervannan suuntaan poikki

Aamulehti

Raitiovaunu ja polkupyöräilijä törmäsivät Tampereen Kalevassa perjantaina.

Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että onnettomuus sattui Sammonkadulla Kaupinkadun risteyksen lähellä. Hälytys tuli kello 17.05.

Pyöräilijä loukkaantui. Päivystävä palomestari Jari Hiltunen kertoo hieman kello 17 jälkeen, että ensihoito on paikalla ja hoitaa pyöräilijää. Pelastuslaitoksen yksikkö oli tuolloin poistumassa paikalta.

Onnettomuuden vuoksi ratikkaliikenne Hervannan suuntaan on toistaiseksi pysähdyksissä. Nysse kertoo verkkosivuillaan, että linjan 3 liikenteessä on ”merkittäviä häiriöitä”. Joitain vuoroja on peruttu.

”Ratikka on pysähdyksissä seisakkeellaan ja on siinä tulppana”, Hiltunen kertoo.

