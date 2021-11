Areena sai uuden nimen, mutta mitä siitä ajatellaan? Näin Tampereella kommentoidaan: ”Vähän hullulta tuntuu”

Perjantaina paljastettiin, että Tampereen uuden areenan sponsori on Nokia. Uusi nimi, Nokia-areena, sai vaihtelevan vastaanoton Tampereella.

Nyt se selvisi: Tampereen uusi areena on Nokia-areena. Areenayhtiö julkisti nimen perjantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Yhteystyökumppaniksi Uros-teknologiayhtiön tilalle valikoitui verkkolaitevalmistaja Nokia, jonka mukaan myös areena nimetään. Uros-areenana aiemmin tunnettu areena on siis jatkossa Nokia-areena.

Lue lisää: Tampereen areena on nyt Nokia-areena – katso tallenne nimen julkistamistilaisuudesta

Mitä uudesta nimestä ajatellaan? Kysyimme ihmisiltä Tampereen keskustassa, minkälaisia tunteita nimi herättää.

Sofia Lehtimäki, Helsinki

”Onhan se on vähän hassu nimi, mutta mikäs siinä. Ehkä ainakin ulkomaalaisten mielestä voi olla harhaanjohtava. Ymmärrän kaupalliset intressit, jotka tässä ovat takana. Muualla Euroopassa tämä on ihan normaali käytäntö, että nimi tulee sponsorilta.”

Pirkko Flinck, Tampere

”Miksei se voisi olla jokin muu, vaikka Tampere Areena? Entinen nimi oli ainakin ihan järkyttävä. Varmaan ollut pelkkiä miehiä päättämässä siitä nimestä.”

Sakari Sipilä, Helsinki

”No nyt on hyvä! Kun entistä ajatellaan, niin tämä keikahti kyllä plussan puolelle. Aika monella oli siitä entisestä negatiivinen mielipide, eikä se kovin kummoinen ollutkaan.”

Irmeli Sipilä, Helsinki

”Kyllä se näin syntyperäisenä tamperelaisena vähän väärältä tuntuu. Firmasta se nimi tietysti tulee, eikä naapurikunnasta, mutta kuitenkin.”

Niilo Hintsanen, Tampere

”Kyllä, herättää tunteita. Me olemme Tampereella, emme Nokialla. Olen ymmärtänyt, ettei sillä firmallakaan kovin hyvin mene. Tiedän, että se tekee renkaita, mutta puhelinkaupat eivät ihan tainneet mennä putkeen.”

Rainer Lehtola, Tampere

”Ajattelen, että suomen kielessä on paljon kauniita, vanhoja sanoja, joita ei enää käytetä. Miksi vaikka tällaista sanaa ei ole voitu antaa areenan nimeksi? Nyt nimi on japanilaisten omistama yritys, jonka kaikki tietävätkin. Tunnettavuus on tietysti ihan positiivista.”

Maija Jokinen, Tampere

”No, se on mikä se on. Kyllähän se vähän hullulta tuntuu, Nokiahan on tuossa naapurissa eikä täällä. Kyllä Nokia silti parempi nimi on kuin se Uros! Lapset ostivat liput Tappara-Ilves-peliin. Sinne olen menossa.”

Miika Vaarakallio, Tampere

”Aika hämmästynyt olo. Tätä on vaikea sulattaa. Jos Uros herätti tunteita, niin tämä se vasta herättääkin. Eikö todella mitään omaperäisempää ole osattu keksiä?”