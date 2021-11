Poikiiko Nokia-areenan yhteistyö uusia työpaikkoja? Maajohtajalta varovainen vihjaus: ”On sillä omat vaikutuksensa”

Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen on tyytyväinen areenan uuteen nimeen. Nokia-areenaa käytetään tulevaisuudessa myös kaupungin markkinoinnissa. Nokian maajohtaja vihjasi, että uusi yhteistyö voi luoda kaupunkiin uusia työpaikkoja.

Tilaajille

Aamulehti

Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) on tyytyväinen Tampereen areenan uuteen sponsoriin sekä areenan uuteen nimeen, Nokia-areenaan. ”Valtavan hieno tunnelma. Nokia-areena tulee syvälle tamperelaiseen dna:han. Nokialla on pitkät juuret täällä Tampereella. Tämä on hieno tapa rakentaa yhteistä tulevaisuutta”, Ikonen sanoo.