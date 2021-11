Tampereelle halutaan perustaa toinen steinerkoulu – tämä tuoreesta hankkeesta tiedetään nyt

Koulun perustamista varten on muodostettu kuuden hengen työryhmä, joka koostuu steinerpedagogiikan asiantuntijoista ja siitä kiinnostuneista vanhemmista. Uusi koulu tulisi Länsi-Tampereelle, jotta sinne voitaisiin tulla myös Ylöjärveltä ja Nokialta.

Yksi työryhmän vanhemmista on Kristian Hyvönen, joka on myös itse aikoinaan käynyt steinerkoulun. Työryhmä järjesti kuluneella viikolla keskustelutilaisuuden, johon osallistui Hyvösen arvion mukaan 20–30 ihmistä.

Kristian Hyvönen, miksi Tampereelle halutaan perustaa uusi steinerkoulu?

”Steinerpedagogiikalla on oma luja ydin, mutta sitä voi tarkastella eri kulmista ja eri painotuksin. Kun vertaa esimerkiksi pääkaupunkiseutuun, siellä on useita steinerkouluja. Tampereen seudulla on vain yksi. Kysyntä ja väestöpohja todennäköisesti riittäisivät. Toisen koulun perustamisesta on ollut haaveita jo vuosia.”

Mitä steinerpedagogiikan tarkasteleminen eri kulmasta tarkoittaa? Miten uusi koulu eroaisi nykyisestä?

”Hanke on suhteellisen tuore ja se lähti kunnolla liikkeelle vasta kuukausi sitten. Esimerkiksi opetussuunnitelmaa emme ole vielä miettineet tarkasti. Haluaisimme tutkimuksellisen otteen, jossa tehtäisiin yhteistyötä muiden peruskoulujen ja yliopiston kanssa. Huomioisimme myös koulun taustalla olevan hallintorakenteen, kuinka se muodostetaan. Erityispedagogiikkaa ja -eurytmiaa painottaisimme luultavasti myös.”

Mitä lupia tarvitsette? Millä aikataululla koulu halutaan perustaa?

”Opetuslupa pitää hakea vuosi ennen opetuksen alkua, opetus- ja kulttuuriministeriö voi poiketa aikataulusta erityistapauksessa. Luvan hakijalla tulee olla ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen järjestämiselle.”

”Pidämme kannatusyhdistyksen perustamiskokouksen joulukuun alussa steinerpäiväkoti Sinilinnussa. Alamme kerätä alustavia oppilasilmoittautumisia, etsiä tiloja ja laatia opetussuunnitelmaa. Hyvällä säkällä koulu aloittaisi ensi syksynä, mutta ei välttämättä. Tavoitteena on syksy 2023.”

Mistä rahoitus saadaan?

”Jos opetuslupa myönnetään, päärahoitus tulee valtiolta. Perusopetuksen tulee joka tapauksessa olla maksutonta. Vapaaehtoisia kannatusmaksuja voi kerätä, mutta taloutta ei voi laskea sen varaan. Suunnitelmat ovat alkutekijöissään. Katsotaan, keräämmekö omaa pääomaa.”

Mihin koulu tulisi?

”Koulu voisi tulla kaupungin länsipuolelle, sillä nykyinen steinerkoulu sijaitsee Itä-Tampereella. Se palvelisi esimerkiksi Tampereen Hiedanrantaa ja Lielahtea sekä Nokiaa ja Ylöjärveä.”