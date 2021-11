Hämeenkadun valoverhojen purkaminen alkaa maanantain vastaisena yönä – työtä tehdään 12 nostimella

Parinkymmenen valoverhon purkamiseen on varattu kolme yötä, mutta työ pyritään tekemään niin nopeasti kuin mahdollista.

Tampereen Hämeenkadun valoverhojen purkaminen alkaa maanantain vastaisena yönä. Työhön on varattu kolme yötä. Purkua voidaan tehdä vain silloin, kun ratikalla on yötauko. Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä työaikaa on kolmisen tuntia, se alkaa noin kello 0.30 ja päättyy noin neljältä.

Purkaminen pyritään tekemään niin nopeasti kuin mahdollista. Yöllä kadunvarressa on 12 nostinta ja kuusi työryhmää.

”Ensimmäinen yö näyttää, miten monta saadaan pois. Toivottavasti kaikkia kolmea yötä ei tarvitse käyttää”, sanoi Raitiotieallianssin tuotantopäällikkö Kari Simonen ennen purkamisen aloittamista. Raitiotieallianssi vastaa verhojen asennuksesta ja hankinnasta.

Seuraava purkuyö on torstain ja perjantain välisenä yönä ja kolmas jälleen sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Ratikan ajolangat ovat koko ajan paikoillaan, ja se hankaloittaa työtä. Valoverhot on saatava pois paikoiltaan ilman, että ajolankoihin tulee osumia .

Hämeenkadulla on reilut 20 valoverhoa, joista toiminnassa ennen rikkoutumista on ollut vain 11. Kaikkiaan kadun ylle oli tarkoitus asentaa 36 valoverhoa.