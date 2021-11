Tamperelainen koulu remontoidaan 13 miljoonalla eurolla – Taustalla sisäilmaongelmia

Härmälän koulutalon remontin on määrä valmistua loppuvuodesta 2024. Hatanpään koulutalo aiotaan peruskorjata, kun alakoululuokat palaavat remontoituun Härmälän kouluun.

Aamulehti

Sisäilmaongelman vuoksi vuonna 2020 suljetun Härmälän koulutalon remontti aiotaan aloittaa Tampereella toukokuussa 2023. Koulutalon peruskorjaus maksaa noin 13 miljoonaa euroa.

Härmälän koulutalon tarveselvitys hyväksyttiin tiistaina sivistys- ja kulttuurilautakunnassa. 425 oppilaan alakoulu olisi suunnitelmien mukaan valmis tammikuussa 2025.

Apulaisrehtori Mikko Hepo-oja Hatanpään koulusta pitää etenemistahtia peruskorjausasiassa myönteisenä. ”Olin valmistautunut ehkä pidempäänkin aikaan. Tämä on hyvä suunta”, hän sanoo.

Mikä? Härmälän koulutalo Remontoidaan vastaamaan nykyaikaista koulukäyttöä. Kustannusarvio noin 13 miljoonaa euroa. Uudet tilat käyttöön tammikuussa 2025, jos remontti alkaa suunnitellusti toukokuussa 2023. Suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi 2020.

Apulaisrehtori Mikko Hepo-oja kertoo, että Hatanpään koulun oppilaanottoalueella rakennetaan niin paljon, että koulutilojen tarve ei vähene, vaikka ikäluokat pienenevät. Hänet valokuvattiin Rantaperkiössä Hatanpään koulun pihassa elokuussa 2020.

Lähes 1 000 oppilaan yhtenäiskoulussa on 470 alakoululaista. Alakoulu toimii tällä hetkellä Hatanpään koulutalossa Rantaperkiössä ja Talvitien pienten lasten yksikössä Härmälässä. Yläkoululaiset ovat väistötiloissa Tredun kiinteistössä Koivistonkylässä.

Lue myös tämä: Sadat oppilaat siirtyvät koulusta toiseen Tampereella: Härmälän koulutalon suurremontti aiheutti tilarumban

Härmälän koulutalon perusparannuksen valmistuttua alakoululuokat palaavat Härmälän koulutaloon Hatanpään koulutalosta.

Hepo-oja toivoo nykyaikaisen pedagogiikan tarpeisiin niin muunneltavia tiloja kuin vuonna 1953 rakennettuun Härmälän koulutaloon on mahdollista saada. ”Suunnitelmissa haetaan tilojen muunneltavuutta ja esteettömyyttä”, Hepo-oja kertoo.

Esteettömyys tarkoittaisi esimerkiksi hissiä. Koulutalossa on 3–4-kerroksisia osia.

Liikenteeseen huomiota

Koulu sijaitsee liikenteellisesti vilkkaassa paikassa Nuolialantien varressa. Hepo-oja toivoo, että saattoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus otetaan piha- ja katualueella huomioon.

Hän sanoo, että koulutilan valmistumisen jälkeen saatetaan edelleen tarvita muitakin tiloja alakoulun oppilaille, mutta tarve selviää myöhemmin.

Koulumatkareitillä on nyt keskeneräinen siirtoviemärityömaa, ja tulevina vuosina alkaa muita rakentamisia mahdollista ratikkaa myöten. ”Koulumatkoihin kannattaa panostaa kotonakin. Turvallinen koulureitti, heijastimien käyttö ja valojen käyttö polkupyörissä kannattaa opetella yhdessä”, Hepo-oja sanoo.

Kirjasto evakkoon

Härmälän koulun pohjakerroksessa sijaitseva kirjasto jatkaa toimintaansa rakennustöiden alkuun saakka, minkä jälkeen se siirtyy väistötiloihin.

Kirjastolle hankitaan remontin ajaksi moduulirakenteinen rakennus koulun tontille.

Hepo-oja pitää hyvänä koulun yhteydessä sijaitsevaa kirjastoa tänä aikana, kun lapset lukevat aiempaa vähemmän. ”Se on ihan luksusta. Sillä on iso lisäarvo ja sen kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Kirjasto voi tukea lukemaan innostamista, kun se on meidän kanssamme samassa yhteisössä. Haluamme vaalia yhteistyötä.”

Yläkoulu väistäisi yhä

Hatanpään koulun yläkoululaiset jatkavat koulunkäyntiä Koivistonkylässä. ”Kun yläkoululaiset ovat vielä Koivistontien tiloissa, tarkoitus on perusparantaa Hatanpään koulutalo, minkä jälkeen yläkoulu voi palata sinne”, kertoo hankepäällikkö Jarmo Viljakka Tampereen kaupungilta.

Hatanpään yhtenäiskoulun yläkoululaiset käyvät koulua Koivistonkylässä Tredun entisissä tiloissa. Kiinteistö valokuvassa maaliskuussa 2019.

Hatanpään koulutalon perusparannus ajoittuisi tämänhetkisen tiedon mukaan vuosille 2025 ja 2026.

Hatanpään koulun yläkoululaisten jälkeen Koivistontien väistötiloihin muuttaisi Koiviston koulu, jonka remonttia kaavaillaan vuosille 2027 ja 2028. ”Investointiohjelma on suunniteltu näin. Väistötilat ja Koiviston koulu ovat hirveän lähellä toisiaan Koivistonkylässä”, Viljakka kertoo.