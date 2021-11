Tampereen keskustaan aukeaa 24h-marketti, kun tuttu kauppa laajentaa aukioloaan – ”Aika näyttää sitten, mikä tämän kokeilun tulos on”

Sekä Kesko että S-ryhmä ovat laajentaneet viime aikoina Citymarketien ja Prismojen aukioloaikoja Pirkanmaalla. Nyt Pirkanmaan osuuskauppa avaa Tampereen keskustaan ympäri vuorokauden auki olevan ruokakaupan.

Aamulehti

Tuttu ruokakauppa Tampereen keskustassa laajentaa aukioloaan ja alkaa olla avoinna ympäri vuorokauden. Pirkanmaan osuuskauppa kertoi keskiviikkona, että Tullin alueella sijaitseva S-market Pendoliino on vuoden 2022 alusta alkaen avoinna 24 tuntia viikon jokaisena päivänä.

Pirkanmaan osuuskauppa sanoo haluavansa palvella laajalla aukiololla muun muassa junamatkustajia ja keskustan hotelli- ja tapahtumavieraita. S-market Pendoliinon lähistöllä ovat Tampereen rautatieasema sekä esimerkiksi Tampere-talo ja Torni-hotelli.

”Kyseessä on liikenteen solmukohta. Vieressä on paljon hotelleja, joten potentiaalisen asiakaskunnan pitäisi löytyä. Lähistölle aukeaa kansiareena, jossa on paljon erilaisia tapahtumia. On hyvä, että on ruokakauppa, joka on pitkään auki”, sanoo Pirkanmaan osuuskaupan S-market-ketjujohtaja Sami Laine.

Ensimmäinen keskustassa

Tällä hetkellä Tampereen keskustassa ei ole ympäri vuorokauden auki olevia päivittäistavarakauppoja.

Sekä S-ryhmä että Kesko ovat viime aikoina laajentaneet Prismojensa ja Citymarketiensa aukioloaikoja. Pirkanmaalla on tällä hetkellä neljä ympäri vuorokauden auki olevaa Prismaa ja kaksi Citymarketia.

Laineen mukaan S-ryhmällä ei ole konkreettisia suunnitelmia muiden pienempien kauppojen siirtämisestä ympärivuorokautiseen aukioloon. ”Aika näyttää sitten, mikä tämän kokeilun tulos on.”

Pendolinoon on rekrytoitu yöaukiolon takia vajaan kymmenen uuden työntekijän yötiimi.

Mikä? 24h-kauppoja Tampereen seudulla Prisma Linnainmaa

Prisma Kaleva

Prisma Lielahti

Prisma Pirkkala

Citymarket Turtola

Citymarket Pirkkala

Rakennustarvikeliike Stark Tampereen Nekalassa

Lisäksi liikenneasemien yhteydessä on ympäri vuorokauden auki olevia kauppoja

K-kauppiaat harkitsevat

Keskon muutamat K-market-kauppiaat harkitsevat aukioloa läpi yön, kertoo Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen. Kauppiaat tekevät hänen mukaansa itsenäisiä päätöksiä. ”24 tunnin aukiolo on kovasti sidonnainen sijaintiin ja asiakaskuntaan.”

Hän ei kommentoi, voisiko läpi yön auki olevia K-kauppoja avautua Tampereen keskustaan. Myös uusia 24 tunnin citymarketteja saattaa tulla, sillä Pirkkalan ja Turtolan Citymarketien kokemukset ovat Alasen mukaan hyviä.

”Asia on varmasti harkinnassa. Luulen, että jokainen kauppias seuraa tarkkaan Pirkkalan ja Turtolan kokemuksia.”

24 tunnin aukiolo on tullut alalle Alasen mielestä kokemuksen ja kehityksen kautta. Joillain alueilla väki tulee Alasen mukaan jo aamusta purkamaan kuormia ja tekee joka tapauksessa pitkää päivää. Silloin kaupan voi pitää samalla auki.

Jos asiakasmäärää on riittävästi, pitkä aukiolo on todettu järkeväksi liiketoiminnaksi. ”Asiakkaat ovat tottuneet pitkiin aukioloihin ja joillekin ammattikunnille ajat sopivat hyvin.”