Tamperelainen lapsiperhe rakensi omakotitalon, jonka nurmikkopiha on vain 90 neliötä: ”Meitä kiinnostaa helppous” – Tampereen kaupungin omakotitonttien koko on puoliintunut 2000-luvulla

Tampereen Kaukaniemessä Laura ja Tommi Harjulan kodin ja naapurin omakotitalon väliin mahtuisi pitkä mies makaamaan. Hajurako on siis pieni. ”Onneksi on mukavat naapurit. Monilla muillakin täällä asuvilla on lapsia ja koiria, ihmiset ymmärtävät toisiaan”, Harjulat kiittelevät. Oikeanpuoleisessa naapurissa asuu Lauran veli, johon on hyvät välit. Kuvassa myös neljän kuukauden ikäinen Ellen sekä 2,5-vuotias Mila.