Tässä kaikki, mitä pitää tietää Nokia-areenalle liikkumisesta – Näin liikenne mullistuu Tampereen ytimessä: katuja poikki, bussilinjat uusiksi tapahtumien aikana

Joulukuun alussa jopa 13 000 ihmistä saapuu samaan aikaan Tampereen keskustaan kiekkopeliin. Ruuhkiin varaudutaan erikoisjärjestelyillä. Aamulehti selvitti, miten alueella kulku onnistuu ja miten tapahtumiin voi saapua eri kulkuvälineillä.

Tampereen uusi maamerkki Nokia-areena aukeaa joulukuussa, ja ensimmäinen jääkiekkopeli Tappara–Ilves pelataan 3. joulukuuta. Miten jopa 13 000 ihmistä pääsee kulkemaan areenalle ja sieltä pois vilkkaassa paikassa kaupungin ytimessä?

Tästä jutusta löydät kaiken oleellisen tiedon Nokia-areenalle liikkumisesta ja alueen liikennejärjestelyistä.

Aamulehti selvitti, miten areenalle kuljetaan kävellen, inja-autolla, paikallisbussilla, ratikalla, junalla, polkupyörällä, sähköpotkulaudalla, taksilla, henkilöautolla ja lentokentältä.

Jutun lopusta kartalta löydät myös kaikki areenan lähistön pysäköintipaikat.

Näin liikenne mullistuu tapahtumien aikana

Areenan alueella varaudutaan ruuhkiin tapahtumien aikana erikoisjärjestelyillä. Jonokohtien syntymisen estämiseksi on käytössä kaksi erilaista järjestelmää: suppea ja laaja sulkujärjestelmä.

Nämä viisi muutosta liikenteessä tapahtumiin tulevan on tärkeää tietää.

1. Laaja sulku: lähikadut poikki

Jo ensimmäisessä jääkiekkopelissä 3. joulukuuta areenalla käyttöön niin sanottu laaja sulku.

Sulkukohtia on neljässä eri kohdassa. Vuolteenkadun ja Hatanpään valtatien risteys suljetaan siten, että kääntyminen Hatanpään valtatieltä ei ole sallittua Vuolteenkadulle kohti areenaan. Lisäksi Vuolteenkadulta ei pääse ajamaan suoraan kohti areenaa.

Suvantokadun ja Rautatienkadun risteys suljetaan siten, että Suvantokadulta ei pääse kääntymään Kalevantien eikä Vuolteenkadun suuntaan. Tultaessa rautatieaseman suunnasta liikenne ohjataan kulkemaan Otavalankadulle.

Kalevantien ja Kanslerinrinteen risteyksessä sulkukohta tulee olemaan liittymän länsipuolella, jolloin liikenne ohjataan Kalevantien suunnasta tultaessa Kanslerinrinteen suuntaan ja Kanslerinrinteestä tultaessa ajo ei ole mahdollista areenan suuntaan. Sumeliuksenkatu muutetaan yksisuuntaiseksi kaduksi, jossa ajo on sallittu vain Kalevantieltä Åkerlundinkadulle.

2. Liikenteen ohjaus turvaa poistumisen

Noin tunti ennen kuin areenan suuri yleisötapahtuma päättyy, alueen liikennevaloissa vaihdetaan ohjelmia. Myös alueen opastukset muuttuvat. Alueelle rakentuu loppuvuoden aikana liikenteenohjausjärjestelmä, joka aktivoidaan suurten yleisötapahtumien aikana ja jolla turvataan suurten ihmismassojen poistuminen areena-alueelta.

Areenan suurimmat yleisövirrat virtaavat suurtapahtumien jälkeen Vuolteenkadun yli Sorinkadun ja Kansikadun leveydeltä. Siksi tämä alue suljetaan tarvittaessa autoliikenteeltä.

3. Pollarit estävät liikenteen

Moottoriajoneuvojen liikennöinti estetään alueella kadun sisältä nousevien ajoesteiden, pollareiden avulla. Ne nousevat puoli tuntia ennen kuin tapahtuma päättyy areenalla.

Sorinkadulla on kiinteistöjä, joihin asukkailla on kuitenkin mahdollisuus päästä myös tapahtumien aikaan. Pollareiden luona on liikenteenohjaajia, jotka voivat laskea tai nostaa sähköisiä pollareita tarpeen mukaan. Siten myös hälytysajoneuvot pääsevät kulkemaan alueella tarpeen vaatiessa.

4. Jalankulkijoille vihreät valot

Suppeassa järjestelmässä Rautatienkadun ja Kalevantien liittymässä annetaan normaalia enemmän vihreää jalankulkijoille pienten tapahtumien erillisellä purkuohjelmalla, joka käynnistyy aktivoimalla järjestelmä manuaalisesti tai ajastetusti.

Liikenteenohjaajat valvovat jalankulkijoiden kadunylityksiä. Ajokaistaopastimilla suljetaan suljetulle alueelle johtavat kaistat. Muuttuvat liikennemerkit kieltävät suljetulle alueelle ajamisen.

5. Autoilijoita opastetaan

Alueella on katusulun aikaan opasteita, joissa kerrotaan, jos kulku Vuolteenkadun kautta johonkin pysäköintilaitokseen on estetty, kun niihin normaalitilanteissa pääsisi kulkemaan Vuolteenkadun läpi. Sama periaate on myös muissakin opasteissa.

Alueella on tekstillisiä näyttötauluja, joissa kerrotaan, mikä tilanne alueella on ja miksi katu on suljettuna. Infotaulut tiedottavat rajoitetusta liikennetilanteesta autoliikenteelle niissä pisteissä, joissa reittimuutos on vielä mahdollista tehdä.

Opasteet ovat olemassa aina, mutta ne aktivoituvat vasta esimerkiksi tapahtumien aikaan. Alueelle tulee sulkujen aikana myös kaistamuutoksia, joista ilmoitetaan nuoliopasteiden avulla.

Missä? Nokia-areena Sijaitsee osoitteessa Kansikatu 3, 33100 Tampere. 600 metrin päässä rautatieasemalta. 600 metrin päässä linja-autoasemalta. 16 kilometrin päässä Tampere-Pirkkalan lentoasemalta.

Näin kuljet areenalle

Tampereen rautatieasemalle ja linja-autoasemalle tulee opasteet, joiden avulla ulkopaikkakuntalaisetkin löytävät areenalle. Myös areenalta opastetaan jalankulku joukkoliikenneasemille.

Joulukuun alussa pelattaviin ensimmäisiin jääkiekko-otteluihin saa tulla kaksi tuntia ennen ottelun alkamista. Se on jopa toivottavaa, sillä siten vältytään ruuhkilta.

Lue, miten Nokia-areenalle kuljetaan kymmenellä eri tavalla.

1. Kävellen

Areenalle kävelee rautatieasemalta kuudessa minuutissa ja linja-autoasemalta seitsemässä minuutissa. Areenalle pääsee kulkemaan kävellen Sorinsillan sekä Sorinkadun kautta.

Sorinsillalla on kaksi kulkureittiä, jotka sijaitsevat Kansikadulla sekä Kannen rakennusten, Opaalin ja Topaasin välissä. Kolmas kulkureitti areenalle sijaitsee Sorinkadulla, josta pääsee kääntymään Kansikujalle.

2. Linja-autolla

Areenan läheisyyteen on suunnitteilla kuusi eri tilausliikenteen jättöpaikkaa, joista on alle kilometri kävelymatkaa areenalle. Areenan itäpuolella tilausliikenteen bussipaikkoja on noin 20 kappaletta ja länsipuolella paikkoja on yli 20 kappaletta.

Salhojankadulle tulee tilaa kuudelle bussille. Matkaa Areenalle on sieltä 900 metriä. Yliopistonkadulla Tampere-talon kohdalla hyödynnetään jo olemassa olevia paikkoja. Siellä on tilaa viidelle linja-autolle. Areenalle on matkaa 510 metriä. Tilausliikenteessä hyödynnetään myös muita jo olemassa olevia pysäköintipaikkoja.

Ratinan stadionin pohjoispuolen pysäköintialueen hyödyntämistä tilausliikenteelle tutkitaan. Siellä olisi tilaa 21 linja-autolle. Matkaa Areenalle on sieltä 700 metriä. Rautatiekadulle toteutetaan tapahtumien ajaksi tilapäinen pysäköinti tilausliikenteelle. Tilaa on kuudelle bussille ja matkaa Areenalle on 300 metriä.

Myös Kalevantielle Kalevankankaan hautausmaa läheisyyteen on tarkoitus järjestää pysäköintipaikkoja tilausajoneuvoille, mutta toteutus menee luultavasti vuoteen 2022. Hautausmaan kohdalle tulee pysyvä paikka, jonne linja-autot pystyvät pysähtymään muinakin kuin tapahtumien aikana. Sinne suunnitellaan yksitoista jättöpaikkaa. Matkaa on Areenalle 820 metriä. Suunnitteilla on saada ensi vuonna kolme jättöpaikkaa tilausliikenteelle Tampereen yliopiston edustalle. Siitä on Areenalle matkaa 280 metriä.

3. Paikallisbussilla

Ottelulipuilla voi matkustaa Nysse-alueen bussiliikenteessä Nokia-areenalla pelattavina pelipäivinä joulukuussa. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse liikennöi Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Ylöjärvellä ja Vesilahdessa.

Laajan sulun aikaan Sorin aukio C:n, Sorin aukio D:n ja Sorin aukio E:n pysäkit eivät ole käytössä. Järjestelyistä johtuen myös Ratinan suuntainen pysäkki Rautatieasema E on tällöin suljettu.

Bussit 2, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 26, 27, 28, 30, 31, 40, 95 ja 103 siirtyvät katusulkujen ajaksi poikkeusreiteille. Linjojen 2, 7, 9, 19 ja 40 lähimmät pysäkit ovat yliopistolla ja Hatanpään valtatiellä. Linjan 27 keskustaa lähimmät pysäkit ovat Hämeenpuistossa ja Ratinanrannassa. Linjojen 11, 12, 14, 15, 26, 28, 30, 31 ja 103 lähimmät pysäkit ovat Ratinassa.

Linjan 80 lähtö- ja pääteasema on Keskustori I (terminaali). Ratikat ja muut bussilinjat palvelevat omilla reiteillään.

Lyhytaikaiset poikkeusjärjestelyt eivät näy reittioppaassa. Pidempiaikaisten tapahtumien (esim. jääkiekon MM-kisat) aikainen palvelu löytyy tapahtumien ajan reittioppaasta. Poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan tapahtumakohtaisesti Nyssen kanavilla, pysäkeillä, busseissa ja Ratikoissa.

4. Ratikalla

Ottelulipuilla voi matkustaa myös Nysse-alueen ratikkaliikenteessä Nokia-areenalla pelattavina pelipäivinä joulukuussa. Tampereen ratikka liikennöi tapahtumien aikaan normaalisti. Pysäkkejä on areenan välittömässä läheisyydessä, sillä Sorin aukion pysäkit sijaitsevat Hatanpään valtatiellä. Pysäkeiltä pääsee Areenalle kävellen Vuolteenkatua pitkin.

Tapahtumien päättyessä ratikkaan pyritään järjestämään lisävuoroja. Areenalla on infotauluja, joista näkee ratikka-aikataulut.

5. Junalla

Ottelulipuilla voi matkustaa Nysse-alueen junaliikenteessä Nokia-areenalla pelattavina pelipäivinä joulukuussa. Näiden päivien otteluliput ovat voimassa VR:n lähi- ja kaukojunissa koko Nysse-alueella, johon kuuluvat Nokian, Tesoman, Tampereen, Oriveden ja Lempäälän rautatieasemat.

VR lisää Nysse-alueen junaliikennevuoroja ensimmäisten pelipäivien aikana 3., 4. ja 8.12. Lisävuoroja tulee Tampere–Toijala-välille sekä Tampere–Nokia välille. Lisävuoroja on pelien päättymisen jälkeen, mutta ei ennen. Matkat näkyvät jo VR:n matkalipunmyynnissä ja niitä voi jo varata.

Nokia-areenalla on infotauluja, joista näkee VR:n junien aikataulut.

6. Polkupyörällä

Kannen alueella ei ole erillisiä pyöräparkkeja. Kannen alueen lähistölle on tulossa lähes tuhat pyöräpysäköintiin tarkoitettua paikkaa, joille voi jättää pyörän.

Idän suunnasta tuleville on Kalevantien eteläpuoli Yliopiston kohdalla (80 paikkaa), Pinninkadun alikäytävän suuntaisesti (100 paikkaa) ja Sumeliuksenkadun eteläpäässä (48 paikkaa).

Lännen suunnasta saapuville paikkoja on Sorin aukiolla (480 tilapäistä paikkaa), Tuomiokirkonkadulla (Ortodoksikirkon edustalla, 58 paikkaa) ja Sorinkadun pohjoispäässä (16 paikkaa).

Etelän suunnasta tultaessa Ratapihankadulla on 354 pyöräpaikkaa.

Potkulautojen pysäköinti ohjataan samoille sijainneille kuin polkupyöräpysäköinti. Käytännössä potkulautojen pysäköinti on pyöräpysäköintiä epäjärjestelmällisempää, ja siksi areenan ympäristöön on määritelty alue, jonka sisälle ei ole mahdollista pysäköidä sähköpotkulautaa. Sillä varmistetaan areenan tärkeimpien kulkureittien pysyminen vapaana potkulaudoista.

Alueella voi siten liikkua sähköpotkulaudoilla, mutta matkan pystyy päättämään ainoastaan pysäköintikieltoalueen ulkopuolelle. Pysäköinti estetään sähköpotkulautojen operaattorien sovellusten kautta. Alue näkyy Areenan liikenteenohjaus -grafiikassa jutun alkupuolella.

7. Sähköpotkulaudalla

Potkulautojen pysäköinti ohjataan samoille sijainneille kuin polkupyöräpysäköinti. Käytännössä potkulautojen pysäköinti on pyöräpysäköintiä epäjärjestelmällisempää, ja siksi areenan alueelle järjestetään sähköpotkulautojen pysäköintikielto. Sillä varmistetaan areenan tärkeimpien kulkureittien pysyminen vapaana potkulaudoista.

Alueella voi siten liikkua sähköpotkulaudoilla, mutta ne pystyy pysäköimään ainoastaan pysäköintikieltoalueen ulkopuolelle. Pysäköinti estetään sähköpotkulautojen operaattorien sovellusten kautta. Alue näkyy Areenan liikenteenohjaus -grafiikassa jutun alkupuolella.

8. Taksilla

Saapumisen aikana Sorinkatu on läpiajettavissa. Invataksit tuovat asiakkaat Sorinkadulle, josta on esteetön kulku areenalle. Sorinkadun varteen on tulossa muutama invapysäköintipaikka. Areenan varsinaiset invapysäköintipaikat sijaitsevat Aimo Park Areenan pysäköintitalossa. Katusulun aikana Invataksit pystyvät tekemään sulun eteläpuolella U-käännöksen ja poistumaan Sorinkadun eteläpäästä. Saattoparkki on myös esteetön reitti.

Muut taksit käyttävät lähimpiä taksiasemia, jotka sijaitsevat linja-autoaseman itä- ja länsipuolella, Rautatieasemalla, Koskipuistossa, Suvantokadulla ja Tampere-talolla.

9. Henkilöautolla

Kadunvarsipysäköinnin määrä vähenee tulevaisuudessa katujen saneerauksen myötä muun muassa Sorinkadulla, Rautatienkadulla ja Ratapihankadulla. Sorinkadun pysäköintipaikkojen määrä tulevaisuudessa riippuu siitä, suljetaanko katu mahdollisesti tapahtumien aikana. Sorinkadun pysäköintipaikat ovat tarkoitettu lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin. Areenan läheisyydessä on muutaman sadan metrin säteellä noin 4 000 pysäköintipaikkaa

Tapahtumavieraita palvelevat lähialueen pysäköintilaitokset, joista kapasiteetiltaan suurimpia ovat Hämpin parkki, P-Yliopistonrinne ja P-Asema sekä kauppakeskusten pysäköintilaitokset.

Tampereen Kannen areenalla on myös oma pysäköintihallinsa. Paikkoja on 550 ja inva-paikkoja 14. Tapahtumien aikaan suurin osa paikoista on asukkaiden ja areenan henkilökunnan käytössä. Hallissa oleva hissi tulee suoraan areenan sisätiloihin. Sähkölatauspisteitä ei ole. Ajokorkeus metreinä on 2,2 metriä. Sisäänkäynti on Sorinkadun puoleisella reunustalla. Rakennuksen seinämässä on pysäköintilogo.

Pysäköinti parkkihallissa maksaa 1,50 euroa puolelta tunnilta ja 21 euroa, jos pysäköi vuorokauden ajaksi. Maksuna voi käyttää mobiilisovellusta tai rekisteritunnistusta, mutta hallissa on myös maksuautomaatit. Aimo Park Areena on auki ympäri vuorokauden. Jos parkkihalli tulee täyteen, siitä ilmoitetaan autoilijoille opastekylteissä.

10. Lentokentältä

Tampere-Pirkkalan lentoasemalta pääsee areenalle linja-autolla tai omalla autolla. Linja-auto liikennöi Nyssen reittinumerolla 103. Linja-auto lähtee lentoasemalla Terminaali T1 edestä. Matka kävelyineen kestää yhteensä 26 minuuttia. Linja pysähtyy Ratinan (0121) pysäkillä linja-autoaseman ja Ratinan kauppakeskuksen välissä. Pysäkiltä kävelee areenalle muutamassa minuutissa.

Autolla Tampere-Pirkkalan lentoasemalta on matkaa areenalle noin 16 kilometriä. Matka kestää autolla noin 20 minuuttia. Nopein reitti Tampereen Kannen areenalle on moottoritien kautta.

Helsinki-Vantaan lentoasemalta pääsee kansiareenalle junalla. Lähiliikenteen P- ja I-junat kulkevat lentoasemalta muun muassa Tikkurilaan sekä Helsingin keskustaan tihein vuorovälein. Tikkurilassa pystyy kätevästi vaihtamaan kaukoliikenteen junaan, joka kulkee Tampereelle. Matka kestää vaihtoineen noin 1,17h–2,02h.

Matkahuollon bussit lähtevät Helsinki-Vantaan lentoasemalta, terminaalista 2. Matka Tampereelle kestää noin 2,15h–2,30h. Päätepysäkkinä toimii Tampereen linja-autoasema, josta on noin seitsemän minuutin kävelymatka Tampereen Kannen areenalle.

Matka Helsinki-Vantaan lentoasemalta Nokia-areenalle kestää autolla tunnin ja 45minuuttia. Nopein reitti kulkee tien E12 kautta. Auton voi parkkeerata mm. keskustan pysäköintilaitoksiin.

Tapahtumavieraita palvelevat lähialueen pysäköintilaitokset, joista kapasiteetiltaan suurimpia ovat Hämpin parkki, P-Yliopistonrinne ja P-Asema sekä kauppakeskusten pysäköintilaitokset.

Tampereen Kannen areenalla on myös oma pysäköintihallinsa. Paikkoja on 550 ja inva-paikkoja 14. Hallissa oleva hissi tulee suoraan areenan sisätiloihin. Ajokorkeus metreinä on 2,2 metriä. Sisäänkäynti on Sorinkadun puoleisella reunustalla. Rakennuksen seinämässä on pysäköintilogo.

Mitä? Areenan lähialueen pysäköintilaitokset Aimo Park Areena, Aimo Park Postitalo Tampere Aimo Park Stockmann Aimo Park Tammelanpuistokatu 21 Aimo Park Valtatie30 Finnpark Hämppi A Finnpark Technopolis Finnpark Tullintori Finnpark Koskikeskus P-Hämeenpuisto P-Ratina (kauppakeskus) P-Sokos

Lähteet: Tampereen kaupunki ja Tampereen Kansi.