Uudet kolmiot kutistuivat ennätyksellisen pieniksi Tampereella – Hakukone näyttää asuntojen koon dramaattisen muutoksen 20 vuoden aikana: ”Siinä on valtava ero”

Asuntojen kokoa kutistetaan, jotta hinnat eivät karkaa ostajien ulottumattomiin. Katso hakukoneesta, miten uudiskohteiden koko on muuttunut Tampereella vuodesta 2002 lähtien. Tänä vuonna isoin käänne on tapahtunut perhekoon asunnoissa.

Uudet kolmen huoneen ja keittiön asunnot ovat yhä pienempiä Tampereella. Esimerkiksi Santalahdessa on myynnissä tällä hetkellä pienimmillään 52,5 neliön kolmioita.

Asuntojen koon kehityksessä on tapahtunut käänne Tampereella. Yksiöiden ja kaksioiden keskikoko on kääntynyt kasvuun, mutta kolmioiden ja neljän huoneen ja keittiön asuntojen koko pienenee.

Kuluvan vuoden tammi-lokakuussa yksiköiden huoneistoalan keskiarvo on 28,99 neliömetriä. Se on hieman yli kaksi neliötä enemmän kuin viime vuonna valmistuneissa yksiöissä. Viimeksi 29 neliön tasolla on Tampereella oltu vuonna 2018.