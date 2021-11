Yli 70-vuotias Kissanmaan koulu Tampereella on saamassa hartaasti odotetun peruskorjauksen – samalla varaudutaan oppilasmäärän isoon kasvuun

Kissanmaan koulu korjataan vastaamaan nykyajan olosuhteita lokakuuhun 2024 mennessä. Kustannusarvio nousi 13,5 miljoonaan euroon.

Kissanmaan koulu on valmistunut vuonna 1950.

Aamulehti

Tampereen Kissanmaan koulun peruskorjaus on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2023. Remontin ajaksi koulu siirtyy väistötiloihin saman vuoden alussa valmistuvaan Sammon koulun laajennukseen ja päiväkotiin.

Koulujen välinen etäisyys kevyen liikenteen väylää pitkin on noin 900 metriä. Takaisin omaan kouluun Kissamaan koululaisten on määrä päästä lokakuussa 2024.

Koulun peruskorjauksesta on nyt tehty hankesuunnitelma ja väistötilaratkaisu, joista Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan on määrä päättää tiistain kokouksessaan.

Lue lisää: Tampere korjaa ja rakentaa kouluja ja päiväkoteja – nämä kohteet vuorossa lähivuosina

Lue lisää: Tampereen vuoden suurin talon­rakennus­hanke herättää kiukkua Hervannassa: ”Astiat ja ikkunalasit helisevät” – Näin melua aiheuttaneet työt etenevät

Mikä? Kissanmaan koulu Kissanmaan koulu on valmistunut vuonna 1950. Koulun ovat suunnitelleet arkkitehdit Mikael Nordenswan ja Bertel Strömmer. Rakennus on suojeltu asemakaavalla. Koulu on kaksisarjainen 0.–6.-luokkien koulu, jossa on tällä hetkellä noin 350 oppilasta.

”Aikakaudelleen tyypillinen"

Vuonna 1950 valmistunutta koulurakennusta ei ole aiemmin laajasti peruskorjattu.

Kissanmaan koulun peruskorjaus on ollut Tampereen kaupungin investointilistalla jo useita vuosia. Vuosien varrella rakennukseen on tehty useita pieniä remontteja, ja ilmastointi on kertaalleen uusittu jo vuosia sitten.

”Koulussa on ollut haasteita tiettyjen tilojen kanssa, mikä on nostanut peruskorjauksen kiireellisyyttä meidän listallamme”, hankepäällikkö Jarmo Viljakka Tampereen kaupungilta kertoo.

”Toisaalta korjaustarvetta lisää myös rakennuksen yleinen kunto. Koulu on 70 vuotta vanha, ja tekniset järjestelmät alkavat olla uudistamisen tarpeessa.”

Korjaustarpeet liittyvät esimerkiksi vesi- ja viemäriputkiin ja ilmanvaihtoon, joiden tekninen käyttöikä on päättymässä. Lisäksi rakennuksessa on tiettyjä riskirakenteita, joista halutaan päästä eroon.

”Koulu on aikakaudelleen tyypillinen kohde. Sinne joudutaan tekemään raskas remontti, koska siellä on tiettyjä asioita, jotka ovat joskus olleet normeja, mutta jotka nähdään nykyään huonoina.”

Viljakka toteaa, että akuutti sisäilmakohde Kissanmaan koulu ei ole. ”Korjauksia halutaan tehdä vähän etupainotteisesti, kun tiedetään, että tarve on olemassa eikä vasta sitten, kun kohde joudutaan laittamaan väkisin kiinni.”

Oppilasmäärä kasvaa

Kissanmaan koulussa on tällä hetkellä noin 350 oppilasta. Peruskorjauksessa varaudutaan siihen, että oppilasmäärä kasvaa tulevaisuudessa jopa 550 oppilaaseen.

Alkuvaiheessa koulun kasvavia tiloja voidaan hyödyntää väistötilana. Myöhemmin koulun oman oppilasmäärän odotetaan kasvavan lähialueen rakentumisen myötä.

Muunneltavia tiloja

Remontissa varaudutaan tuleviin oppilasmäärien muutoksiin ja erityisluokkien tarpeisiin rakentamalla osaan kotiluokkatiloista siirtoseinät.

Osa luokkatiloista on yhdistettävissä ja osa jaettavissa kahdeksi tilaksi.

Kaikki ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet uusitaan tai korjataan. Kaikki tilapinnat uudistetaan, kaikki kalusteet ja varusteet uusitaan. Ulko-ovet kunnostetaan.

Kaikki tilat suunnitellaan lähtökohtaisesti moni- ja yhteiskäyttöisiksi. Tilat suunnitellaan siten, että ne mahdollistavat iltakäytön.

Keittiön ja ruokasalin sekä wc-tiloja kasvatetaan vastaamaan koulun uutta maksimioppilasmäärää.

Samalla tontilla koulun kanssa sijaitsee Kissanmaan siirtokelpoinen päiväkoti, joka ei ole mukana peruskorjaushankkeessa.

Uusi hissi

Korkeaan rakennussiipeen sijoittuu esi- ja alkuopetuksen luokkatilat, perusopetuksen luokkatilat, henkilökunnan yhteiset tauko- ja työtilat, kouluterveyden- ja oppilashuollon tilat sekä uusi iv-konehuone ullakkotilaan.

Korkean siiven päätyyn toteutetaan uusi esteetön kulkuyhteys ulkoa.

Rakennukseen toteutetaan uusi hissi, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi myös tavarankuljetusta ja siivoustoimintaa.

Liikuntasiipeen uusia opetustiloja

Liikuntasalisiipeen sijoittuu liikuntatilojen lisäksi käsityön tilat omana kokonaisuutenaan, oppilas-wc:t ja uudet opetustilat ja iv-konehuone.

Liikuntasali, näyttämö ja salin varastot uudistetaan, mutta varsinaisia tilamuutoksia ei tehdä.

Pienryhmätiloja hammashoitolasiipeen

Entisen vahtimestarin ja hammashoitolan siiven tiloihin sijoitetaan pienryhmätiloja, iv-konehuone, varasto ja oppilas-wc:t.

Kellariin sijoitetaan uusi siivouskeskus ja käsipaperivarasto, opetusvälinevarastot ja teknisiä tiloja.

Vanha maanalainen hiilivarasto puretaan.

Vanhaa kunnioittaen

Kaikissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat, korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja materiaalit.

Rakenneratkaisut ja yksityiskohdat pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina.

Ratkaisuissa pyritään kunnioittamaan vanhoja rakenteita ja kohteen historiallisia arvoja mahdollisuuksien mukaan.

”Asemakaava määrittää sen, että koulun ulkonäkö säilytetään entisellään eli julkisivut ja niiden yksityiskohdat. Jotain muutosta tulee väistämättä sen myötä, että joudutaan rakentamaan uusi sisäänkäynti”, hankepäällikkö Jarmo Viljakka kertoo.

Kouluun on tehty rakennushistoriallinen selvitys. Myös sisätiloissa on tarkoitus säilyttää vanhoja elementtejä.

”Siellä on jotain täysin alkuperäisiä pintoja, esimerkiksi liikuntasalissa, jotka pyritään säilyttämään. Myös portaat on tyypillisesti yksi ennallaan säilytettävä paikka, ja lisäksi on joitain muita yksityiskohtia.”

Kustannusarvio nousi

Kissanmaan koulun peruskorjauksen tilaohjelmaan pohjautuva kustannusarvio on noin 13,5 miljoonaa euroa.

Hankkeelle on aiemmin varattu määrärahaa vuosille 2022–2024 yhteensä noin 11,3 miljoonaa euroa. Koulun remontoinnin edellytyksenä on, että vuosien 2023 ja 2024 määrärahaa tarkistetaan kustannusarvion mukaiseksi.

Seuraavaksi edessä on toteutussuunnitteluvaihe.